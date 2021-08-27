Türk yardımseverlerden Kabil'deki 50 aileye kumanya yardımı
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Türk yardımseverlerden Kabil'deki 50 aileye kumanya yardımı

Türk yardımseverlerden Kabil'deki 50 aileye kumanya yardımı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Türk yardımseverler, Taliban güçlerinin kontrolünü sağladığı Afganistan'ın başkenti Kabil'de ihtiyaç sahibi 50 aileye kumanya dağıtımı gerçekleştirdi.

Türk yardımseverler, Taliban güçlerinin kontrolünü sağladığı Afganistan'ın başkenti Kabil'de ihtiyaç sahibi 50 aileye kumanya dağıtımı gerçekleştirdi.

Taliban güçlerinin, 15 Ağustos tarihinde kontrolünü ele geçirdiği Afganistan'ın başkenti Kabil'de ihtiyaç sahibi ailelere kumanya yardımı geldi. Kabil'e bağlı Hayırhane bölgesinde yaşayan ihtiyaç sahibi 50 aileye kumanya dağıtımı gerçekleştirildi. Kumanya yardımından 300 kişi faydalandı. - KABİL

Türk yardımseverlerden Kabil'deki 50 aileye kumanya yardımı
Türk yardımseverlerden Kabil'deki 50 aileye kumanya yardımı
Türk yardımseverlerden Kabil'deki 50 aileye kumanya yardımı
Türk yardımseverlerden Kabil'deki 50 aileye kumanya yardımı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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