Türk yardım uçağı Somali'ye ulaştı
Haberler » Güncel » Türk yardım uçağı Somali'ye ulaştı - Haber

Türk yardım uçağı Somali'ye ulaştı

Türkiye, Somali'deki bombalı terör saldırısında yaralanan Somalililer için sağlık personeli ile sağlık malzemesi taşıyan bir uçağı Mogadişu'ya gönderdi.

29.12.2019 13:00 | Son Güncelleme: 29.12.2019 13:00
Türk yardım uçağı Somali'ye ulaştı

, 'deki bombalı terör saldırısında yaralanan Somalililer için sağlık personeli ile sağlık malzemesi taşıyan bir uçağı 'ya gönderdi.

Somali'nin başkenti Mogadişu'da gerçekleştirilen bombalı terör saldırısı sonucunda 2'si Türk 90 kişi hayatını kaybederken, onlarca kişi yaralanmıştı. Türkiye'den Mogadişu'ya hareket eden içerisinde sağlık malzemesi ve sağlık personeli taşıyan uçak Mogadişu'da büyükelçilik personeli ve Somalili yetkililer tarafından karşılandı.

(İlker Turak/İHA)

Kaynak: İHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler