Türk yardım kuruluşu Fetih-Der'den Lübnan'daki ihtiyaç sahiplerine ramazan yardımı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Türk yardım kuruluşu Fetih-Der'den Lübnan'daki ihtiyaç sahiplerine ramazan yardımı

Türk yardım kuruluşu Fetih-Der'den Lübnan'daki ihtiyaç sahiplerine ramazan yardımı
Anadolu Ajansı / Mahmut Geldi - Haberler | Güncel

Fetih Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (Fetih-Der), ramazan programı kapsamında Lübnan'da Suriyeli ve Filistinli mültecilerin de aralarında bulunduğu yüzlerce aileye gıda yardımında bulundu.

Fetih Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (Fetih-Der), ramazan programı kapsamında Lübnan'da Suriyeli ve Filistinli mültecilerin de aralarında bulunduğu yüzlerce aileye gıda yardımında bulundu.

Türk yardım kuruluşu Fetih-Der'in Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sercan Bakır, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ekonomik sorunlar ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ciddi geçim sıkıntısının yaşandığı Lübnan'da öncelikli ihtiyaç sahiplerine Türk hayırseverlerin bağışlarını ulaştırmaya gayret ettiklerini söyledi.

Birkaç günlük programları çerçevesinde başkent Beyrut'taki Filistinli mültecilere, Beka bölgesindeki Arsal beldesinde yaşayan Suriyeli mültecilere ve güneydeki Ketermaya bölgesinde yaşayan Lübnanlı ailelere ulaştıklarını aktaran Bakır, toplamda 500'den fazla aileye gıda kumanyası dağıttıklarını ifade etti.

Bakır, ekonomik krizin sürdüğü Lübnan'da insani yardım ihtiyaçlarının artışına tanıklık ettiklerini dile getirdi.

Ülkedeki ekonomik kriz ve mülteciler

Farklı din ve mezheplere dayalı siyasi bölünmeler açısından oldukça kırılgan bir yapıya sahip Lübnan'ın ekonomisi, 1975-1990 yıllarındaki iç savaştan bu yana en büyük krizi yaşıyor.

Birleşmiş Milletler (BM) verilerine göre, Lübnan'da 483 binden fazla Filistinli mülteci yaşıyor ancak kayıtlı olmayanlarla birlikte bu rakamın 600 bine kadar çıktığı belirtiliyor.

BM'ye bağlı kuruluşların 19 Aralık 2020'de yayımladığı araştırma da Lübnan'daki her 10 Suriyeli aileden 9'unun aşırı yoksulluk içinde yaşadığını ortaya koydu.

Lübnan resmi verilerine göre, Suriye'de 2011'de patlak veren iç savaş nedeniyle yaklaşık 1,5 milyon kişi Lübnan'a göç etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mahmut Geldi

Paterson'ın ilk Türk polis şefi Bayçora'ya ölüm tehditleri gönderen kişi suçunu itiraf etti
Paterson'ın ilk Türk polis şefi Bayçora'ya ölüm tehditleri gönderen kişi suçunu itiraf etti
Milli Savunma Bakanlığı paylaştı: Hava Kuvvetleri'nin terörist mevzilerini imha ettiği görüntüler kamerada
Milli Savunma Bakanlığı paylaştı: Hava Kuvvetleri'nin terörist mevzilerini imha ettiği görüntüler kamerada
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Yaşar Güler Engin Özkoç Mevlüt Çavuşoğlu Antonio Guterres
Magazin Serdar Ortaç Burak Sergen Aleyna Tilki Seren Serengil
Spor Caner Erkin Burak Yılmaz Aykut Kocaman Rıza Çalımbay Mustafa Denizli
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Nisan Adana
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Türk yardım kuruluşu Fetih-Der'den Lübnan'daki ihtiyaç sahiplerine ramazan yardımı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 4.5.2021 13:30:08. #1.14#

title