Türk yardım kuruluşlarından, Lübnan'daki Filistinli ve Suriyeli mültecilere ramazan desteği
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Türk yardım kuruluşlarından, Lübnan'daki Filistinli ve Suriyeli mültecilere ramazan desteği

Türk yardım kuruluşlarından, Lübnan'daki Filistinli ve Suriyeli mültecilere ramazan desteği
Anadolu Ajansı / Mahmut Geldi - Haberler | Güncel

Türk yardım kuruluşları, Lübnan'ın farklı bölgelerindeki kamplarda hayat mücadelesi veren Filistinli ve Suriyeli 1800 mülteci aileye ramazan yardımında bulundu.

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Türk yardım kuruluşları, Lübnan'ın farklı bölgelerindeki kamplarda hayat mücadelesi veren Filistinli ve Suriyeli 1800 mülteci aileye ramazan yardımında bulundu.

Ramazan organizasyonu kapsamında Lübnan'a gelen Hayat Yolu Derneği, İyiliğe Çağrı İnsani Yardım Derneği, Rahmet İnsani Yardım Derneği, Verdiğin Senindir İnsani Yardım Derneği ve Ümmet Hayr Derneğinden oluşan kurumlar, Türk hayırseverlerin bağışlarını ihtiyaç sahiplerine ulaştırdı.

Hayat Yolu Derneği görevlisi Hasan Salah Çiçek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ülkenin farklı bölgelerinde 70 yıldan uzun süredir kamplarda yaşayan Filistinli mülteciler ile 10 yıldan beri çadır kamplarda hayat mücadelesi veren Suriyeli mültecilere yardım için yaklaşık 2 yıldır yoğun çaba sarf ettiklerini söyledi.

Altyapısı olmayan kamplarda imkansızlıklarla boğuşan mültecileri ramazan ayında da yalnız bırakmadıklarını dile getiren Çiçek, başkent Beyrut, Beka ve güneydeki Sur kentlerinde yaşayan en muhtaç ailelere ulaşmaya çalıştıklarını belirtti.

Kuru gıda kumanyası ve zekatlardan oluşan Türk hayırseverlerin yardımlarını 1800'den fazla aileye ulaştırdıklarını aktaran Çiçek, Lübnan'daki ekonomik krizden ciddi anlamda etkilenen Filistinli ve Suriyeli mültecilere yönelik yardım faaliyetlerini sürdüreceklerini ifade etti.

Farklı din ve mezheplere dayalı siyasi bölünmeler açısından oldukça kırılgan bir yapıya sahip Lübnan ekonomisi, 1975-1990 yıllarındaki iç savaştan bu yana en büyük krizi yaşıyor.

Birleşmiş Milletlerin (BM) verilerine göre, Lübnan'da 483 binden fazla Filistinli mülteci yaşıyor ancak kayıtlı olmayanlarla birlikte bu rakamın 600 bine kadar çıktığı düşünülüyor.

Lübnan resmi verilerine göre, Suriye'de 2011'de patlak veren iç savaş nedeniyle yaklaşık 1,5 milyon kişi Lübnan'a göç etti.

BM'ye bağlı kuruluşların 19 Aralık 2020'de yayımladığı araştırmada, Lübnan'daki her 10 Suriyeli aileden 9'unun aşırı yoksulluk içinde yaşadığı belirtilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mahmut Geldi

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