Türk yardım kuruluşlarından 16 binden fazla Yemenliye gıda desteği

Beşir ve Deniz Feneri dernekleri, Yemen'de ihtiyaç sahibi 16 binden fazla kişiye ramazan yardımı dağıttı.

Beşir ve Deniz Feneri dernekleri, Yemen'de ihtiyaç sahibi 16 binden fazla kişiye ramazan yardımı dağıttı.

Toplumsal Islah Derneği (CSSW) Başkanı Yahya Dubba, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Beşir Derneği ve Deniz Feneri Derneği'yle birlikte yürüttükleri proje kapsamında, ülkenin 7 bölgesinde bulunan binlerce aileye yardım ulaştırdıklarını belirtti.

Dubba, ramazan ayı münasebetiyle gönderilen içinde un, pirinç, şeker, zeytin, hurma gibi gıda malzemeleri bulunan yardım kolilerinin ihtiyaç sahiplerine verildiğini kaydetti.

Beşir Derneğinden gelen yardımların 1700 ailedeki 10 bin 200 kişiye ulaştığını söyleyen Dubba, Deniz Feneri Derneğinin yardımlarının da 1070 ailedeki 6 bin 420 kişiye teslim edildiğini dile getirdi.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de Husiler ile hükümete bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor.

Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Ülke açlık, kolera, çatışma ve hava saldırıları sonucunda bedelini sivillerin ödediği büyük bir insanlık dramına sahne oluyor.

Kaynak: AA