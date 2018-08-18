Türk Yardım Kuruluşları Bosna Hersek'teki Göçmenlere Kurban Eti Dağıtacak

Türk Kızılayı ve Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) başta olmak üzere Türkiye'den birçok kurum ve sivil toplum kuruluşu, Kurban Bayramı'nda da Bosna Hersekli ihtiyaç sahiplerinin yüzünü güldürecek.

Ülkedeki faaliyetlerini Bosna Hersek Kızılhaçı ile yapılan iş birliği çerçevesinde sürdüren Türk Kızılayı, bu yıl ihtiyaç sahiplerinin yanı sıra ülkeye sığınan göçmen ve mültecilere de kurban eti ulaştıracak.

Türk Kızılayı, Kurban Bayramı çalışmaları kapsamında bu yıl Bosna Hersek'te 250 büyükbaş hayvanın vekaletle kesimini gerçekleştirecek.

Türk Kızılayı Bosna Hersek Delegasyonu Başkanı Fuat Emin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Bosna Hersek'in birçok bölgesine ulaşmayı hedeflediklerini belirterek "Gorazde, Srebrenitsa, Bihac, Foca, Saraybosna, Zenica, Tuzla, Travnik gibi şehirlerde ihtiyaç sahiplerine bu etleri ulaştırmaya çalışacağız." dedi.

Çalışmaların bir ayağının Bosna Hersek'te bulunan mültecilere yönelik olacağını ifade eden Emin, "Burada bulunan küçük gruplu mültecilere yönelik Kızılhaç ve yerel STK'ler iş birliğinde kurban eti ve diğer çalışmalarımız sürdürülecektir." diye konuştu.



50 ton civarında kurban eti dağıtacaklarını vurgulayan Emin, "Yaklaşık 10 bin kişinin faydalanması planlanmaktadır." ifadesini kullandı.

Emin, Kurban Bayramı'nın birinci gününü Donji Vakuf, Tomislavgrad, Livno bölgesinde geçireceklerini aktararak "Her gün farklı bir bölgede olacağız. İkinci gün Travnik'te, üçüncü gün Tuzla ve Zenica bölgelerinde, dördüncü gün de Saraybosna, Bihac ve farklı bölgelerde dağıtımlarımız devam edecektir." şeklinde konuştu.

TDV Bosna Hersek'te 70 kurban kesecek

Bosna Hersek'te 1993 yılından bu yana kurban kesim ve dağıtım faaliyetleri gerçekleştiren TDV, bu yıl Bosna Hersek'te 70 kurban kesecek.

Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşaviri Hasan Atlı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, TDV'nin bu yıl da Bosna Hersek İslam Birliği iş birliğinde kurban kesim ve dağıtım faaliyetleri düzenleyeceğini kaydetti.

TDV'nin Bosna Hersek'te vekalet yoluyla kesilen kurban sayısında azalma olduğuna işaret eden Atlı, bu durumun Suriye, Filistin ve Afrika ülkelerinin bu tür yardımlara daha muhtaç oluşundan kaynaklandığını ifade etti.

Atlı, Kurban Bayramı'nın birinci günü kesilecek 70 kurbanın, göçmenlerin bulunduğu Krajina bölgesindeki aşevlerine ulaştırılacağını söyledi.