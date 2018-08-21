Türk Yardım Kuruluşları Balkanlar'da İhtiyaç Sahiplerine Ulaşıyor

Türk Kızılayı ve Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), Balkan ülkeleri Bosna Hersek, Karadağ ve Sırbistan'da, vekalet kurbanların kesim işlemlerini tamamlayarak ihtiyaç sahiplerine ulaştıracak.

Türk Kızılayı, Bosna Hersek'te ülkedeki Kızılhaç ile yürüttüğü iş birliği kapsamında, ülkenin güneybatısındaki Tomislavgrad'da 250 büyükbaş hayvanın vekalet kesimini gerçekleştirerek, Kurban Bayramı boyunca ihtiyaç sahiplerine ulaştıracak.

Türk Kızılayı Balıkesir Şube Başkanı Hüseyin Gündoğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'den alınan vekaletle 250 büyükbaş hayvanın kesiminin yapıldığına işaret ederek, "Kurbanlar, dini vecibelere uygun, hayvan haklarını ihlal etmeden ve din görevlisi nezaretinde kesiliyor." dedi.

Kesim işleminin tamamlanmasının ardından kurban etinin Bosna Hersek'in genelindeki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacağını söyleyen Gündoğan, "Türkiye genelinde ve yurt dışında 180 bine yakın vatandaşımızın emanetini dünyanın 40 ülkesine taşıyoruz. Türk halkının merhametini o bölgedeki insanlara ulaştırıyoruz." diye konuştu.

Gündoğan, Türk Kızılay'ının 150 yıllık bir geçmişe sahip olduğunu anımsatarak, tüm İslam aleminin bayramını kutladığını sözlerine ekledi.

Bosna Hersek Federasyonu Kızılhaç Genel Sekreteri Namık Hodzic de bugün Tomislavgrad, Livno, Kupres ve Donji Vakuf'ta dağıtım işlemlerinin yapılacağını belirterek, "Glamoc ve Bugojno şehirlerindeki aşevlerine de dağıtım yapacağız. Önümüzdeki günlerde ise Saraybosna, Mostar ve Zenica'daki aşevlerine de dağıtım yapılacak." dedi

"Kurban eti Sancak'taki tüm ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak"

Bir diğer Balkan ülkesi Karadağ'da da Türk Kızılayı, Karadağ İslam Birliği iş birliğinde 210 büyükbaş ve 280 küçükbaş hayvanın vekalet kesimini gerçekleştirdi.

Karadağ'ın Bijelo Polje şehrinde gerçekleşen kesim işlemine katılan Türk Kızılay'ından Hakan Çavaş, Kızılay'ın bu yıl Kurban Bayramı'nda 40 ülkede faaliyet gösterdiğini anımsattı.

Bijelo Polje İmamı Enis Burdzovic de kurban etlerinin Karadağ genelindeki ihtiyaç sahiplerine dağıtılacağını söyleyerek, "Kurban, insanları birbirine yakınlaştırır. Türkiye ve Türk Kızılayı'na teşekkür ederiz. Kurban yardımlarının bir kısmı Mehmet Fatih Medresesi'nde okuyan öğrencilere gönderilecek. Bunun için de ayrıca teşekkür ederiz." ifadelerini kullandı.

Sırbistan'da Boşnak nüfusun yoğun yaşadığı Sancak bölgesinin Sjenica şehrinde de Türk Kızılayı vekalet kurban kesimi faaliyetinde bulundu.

Türk Kızılayı'ndan Mustafa Çiftçi, Türkiye'den 11 kişilik ekiple geldiklerini ifade ederek, "Kurban Bayramı'nın ilk gününde Sjenica'da toplamda bin 750 hisse, 250 büyükbaş hayvanın vekalet kesimini yapacağız. Hisseleri Sancak'taki ihtiyaç sahiplerine ulaştıracağız." şeklinde konuştu.

Novi Pazar Belediyesi Kurban Eti Dağıtım Koordinasyon Şefi İsmet Plojovic de kesim işlemlerinin dini vecibelere uygun gerçekleştiğini belirterek, "Kurban eti Sancak'taki tüm ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmaya çalışılacak. İnsani yardım kuruluşları da bize bu konuda yardımcı olacak." dedi.

TDV'nin kurbanları göçmenlere ulaştırılacak

Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşaviri Hasan Atlı ise Türkiye Diyanet İşleri Başkanlığı ve TDV'nin her yıl olduğu gibi bu yıl da 145 ülkede vekalet kurbanı keseceğine işaret ederek, "Bu ülkelerden biri Bosna Hersek. TDV, bu yıl Bosna Hersek'e 70 kurban gönderdi. Hisse kurbanların kesimi bugün Visoko şehrinde gerçekleştirildi." değerlendirmesinde bulundu.

Bosna Hersek İslam Birliği ile birlikte kurban hisselerinin ülkenin kuzeyindeki Krajina bölgesindeki göçmenlere dağıtılacağını söyleyen Atlı, "Göçmenlerin ihtiyaçlarını karşılamak üzere oradaki mutfaklara gönderildi. Kurbanlar usulüne uygun olarak kesilmiştir. Buradan göçmenlerin ihtiyaçlarını düşünen vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz." diye konuştu.