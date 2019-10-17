Türk yapı sektörü Avrupalı müteahhitler ile buluştu

17.10.2019 11:09

İDDMİB Türk Yapı Malzemeleri Sektör Komitesi Başkanı Serdar Urfalılar, "Yılda iki defa Avrupalı müteahhitleri bir araya getiren toplantıya, Türk yapı malzemeleri sektörünün kalitesini uluslararası projeler yapan tüm Avrupalı müteahhitlere göstermek için katılım gösterdik." dedi.

10-12 Ekim 2019 tarihleri arasında Finlandiya'nın Helsinki şehrinde gerçekleşen Avrupalı Uluslararası Müteahhitler Birliğinin (EIC) Genel Kurul toplantısına İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği Türk Yapı Malzemeleri sektörünü temsilen komite başkanı Serdar Urfalılar katıldı. Hem Avrupa'da hem de dünyada daha fazla yaşanabilir şehir için müteahhitleri buluşturan genel kurula 5'i Türk olmak üzere 73 Avrupalı firma ve çok sayıda müteahhit birlikleri başkanları katıldı.

YAPI MALZEMELERİ İHRACATINDA DÜNYA'DA 12. SIRADAYIZ

İDDMİB olarak Türk yapı malzemeleri sektörünün tanıtımını yapmak ve Türk firmaların pazardaki paylarını artırmak için toplantıya katılım gösterdiklerini vurgulayan İDDMİB Yönetim Kurulu Üyesi ve Türk Yapı Malzemeleri Sektör Komitesi Başkanı Serdar Urfalılar, "Türk firmaları inşaat sektöründe Avrupalı rakipleri ile çokça karşılaşıyor. Türk yapı malzemelerinin kalitesinin sadece Avrupa'da değil komşu ülkelerde de hayata geçmiş veya geçmeye hazır projelerde değerlendirilmesi için bu toplantılara katılıyoruz. Toplantıda ürün çeşitliliğini ve ürünlerin kalitesini aktarmaya çalışıyoruz. Türkiye yapı malzemeleri ihracatında dünyada 12. sırada yer alıyor. Uluslararası projelerde karşımızda Çinli firmalar kadar Avrupalı firmalar da yer alıyor. Projede kullanılacak ürünlerin Türk malı olması için ne kadar güçlü olduğumuzu bu toplantılarda dile getiriyoruz." dedi.

Kaynak: Bültenler