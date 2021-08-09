Türk yapı malzemeleri sektöründen ihracatta yüzde 45'lik artış
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Türk yapı malzemeleri sektöründen ihracatta yüzde 45'lik artış

Türk yapı malzemeleri sektöründen ihracatta yüzde 45'lik artış
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Türkiye'nin en fazla cari fazla veren sektörlerinden biri olan ve 217 ülkeye ürün satan yapı malzemeleri sektörü ihracatta atağa kalktı.

Türkiye'nin en fazla cari fazla veren sektörlerinden biri olan ve 217 ülkeye ürün satan yapı malzemeleri sektörü ihracatta atağa kalktı. Türk yapı malzemeleri sektörü ihracatı Ocak-Temmuz döneminde, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 45,9 oranında artarak 16,9 milyar dolar oldu.

Söz konusu dönemde en fazla ihracat 1 milyar dolar ile Birleşik Krallık'a gerçekleştirildi. İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi ve Türk Yapı Malzemeleri Sektör Komite Başkanı Serdar Urfalılar, "Türk Yapı Malzemeleri Sektörü olarak yılın ilk yedi ayında yakaladığımız bu ivmeyi yıl sonuna kadar sürdürmek istiyoruz" dedi.

Türk yapı malzemeleri sektörünün ihracattaki yukarı yönlü ivmesi Temmuz rakamlarına da yansıdı. Sektör geçtiğimiz ay 2,3 milyar dolar tutarında ihracat gerçekleştirdi. Bu rakam, bir yıl öncesine göre yüzde 21,3 artış anlamına geliyor. Yapı malzemeleri sektörü temmuzda en fazla ihracatı 176 milyon dolar ile Birleşik Devletler'e gerçekleştirdi. Almanya 151 milyon dolar ihracatla ikinci sırada yer alırken, İsrail 147 milyon dolarla üçüncü sırada yer aldı. İhracat odaklı sektör geçtiğimiz ay 195 ülkeye ürün satmış oldu. Yapı malzemeleri sektörünün ihracat rakamlarını değerlendiren Urfalılar, "Türk Yapı Malzemeleri Sektörü olarak yılın ilk 7 ayında yakaladığımız bu ivmeyi yıl sonuna kadar sürdürmek istiyoruz" dedi.

-İHA-

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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