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Türk Yapı Malzemeleri Sektörü en fazla ihracatı ABD, İsrail'e yaptı

Türk Yapı Malzemeleri Sektörü Başkanı Serdar Urfalılar, sektörün ocak-nisan ihracat rakamlarına bakıldığında miktarda yüzde 16,31'lik artış görülürken değerde ise yüzde 4,82'lik düşüş kaydedildiğini belirterek, "Bu düşüşe rağmen yüzde 30'lara varan alt sektör ihracat artışları var.

Türk Yapı Malzemeleri Sektörü en fazla ihracatı ABD, İsrail'e yaptı
01.06.2020 12:37 | Son Güncelleme: 01.06.2020 12:37

Türk Yapı Malzemeleri Sektörü Başkanı Serdar Urfalılar, sektörün ocak-nisan ihracat rakamlarına bakıldığında miktarda yüzde 16,31'lik artış görülürken değerde ise yüzde 4,82'lik düşüş kaydedildiğini belirterek, "Bu düşüşe rağmen yüzde 30'lara varan alt sektör ihracat artışları var. Bu dönemde en fazla ihracat yapılan ülkeler ABD, İsrail, Almanya, Irak ve İngiltere oldu." ifadelerini kullandı.

Türk Yapı Malzemeleri Sektörü'nden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Serdar Urfalılar, Türk yapı malzemeleri sektörünün geçen yılı 22,1 milyar dolar ihracatla kapattıklarını, Kovid-19'un olumsuz etkilerini en az hasarla atlatmak adına geliştirilen projelere ara vermediğini ifade etti.

Urfalılar, sanal fuarlar ve sanal ticaret heyetleri ile ilgili çalışmaların devam ettiğini ve dünya ihracat sıralamasında 11'inci sırada yer alan sektörün hedefinin tekrar ilk 10'a girmek olduğunu aktardı.

İlk çeyrek en fazla ihracat ABD, İsrail ve Almanya'ya

Serdar Urfalılar, sektörün ocak-sisan ihracat rakamlarına bakıldığında miktarda yüzde 16,31'lik artış görülürken değerde ise yüzde 4,82'lik düşüş kaydedildiğini ifade ederek, "Bu düşüşe rağmen yüzde 30'lara varan alt sektör ihracat artışları var. Bu dönemde en fazla ihracat yapılan ülkeler ABD, İsrail, Almanya, Irak ve İngiltere oldu." değerlendirmesinde bulundu.

İhracat yapılan pazarların salgın öncesi ve sonrasına göre değerlendirildiğinde, ABD'nin yılın ilk çeyreğini geçen senenin ilk çeyreğine göre yüzde 20'lik artış ile tamamladığını aktaran Urfalılar, "İsrail özelinde bu oran yüzde 7 olarak hesaplandı. Önemli ihracat pazarlarımızdan Almanya ile olan ticaretimiz ilk çeyrekte 413 milyon dolarla bir yıl öncesine göre neredeyse aynı seviyeyi korudu. Buradaki en önemli etken salgının ülkeye girmesi ve devletlerin süreçte nasıl bir yol izlediği ile alakalı." ifadelerini kullandı.

Urfalılar, yılın ilk çeyreğinde 214 ülkeye ihracat yapıldığını ifade ederek, en fazla düşüşün İspanya, İtalya, Kenya, İran ve Özbekistan'da yaşandığını vurguladı.

"Yeni Normal"e yeni format

Pandemi nedeniyle Türk yapı malzemeleri sektörünün yılı yüzde 30'luk daralma ile kapatacağını belirten Urfalılar, şunları kaydetti:

"Normalleşme süreci eskiden yaptığımıza bir dönüş değil, eski etkiyi yaratmak için farklı gidiş yolları yaratmak ile gerçekleşecek. Birlik olarak hedef pazarlarımıza yönelik faaliyetlerimiz yeni formatlarında hızla devam ediyoruz. Sanal fuar kavramı sıkça önümüze gelen bir konu. Birlik olarak bu fuarlarda yer almak isteyen firmalarımızın milli katılımlarına yönelik yenlikler sunarak var olmaya devam edeceğiz. Ticaret ve alım heyetleri organizasyonlarımız devam ediyor. Sanal heyetlerin en güzel yanı zamandan tasarrufu.

Sektör olarak iki UR-GE projesini tamamladık. Bazı sektörlerimizden gelen yoğun istek üzerine sadece bir sektöre veya birbirini direk etkileyen veya tamamlayan 1-2 sektörü de barındıran bir UR-GE projesi yapmaya karar verdik. Birliğimizin üyesi olan sektör firmaları ile bütün evrelerinin sanal olarak yapılacak ilk sanal UR-Ge projesini hayata geçirmeyi arzu ediyoruz. Haziran ayı içerisinde firma çağrısına çıkılacak."

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

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