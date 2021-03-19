Türk yalıtım şirketinden 100 milyon liralık yatırım
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Türk yalıtım şirketinden 100 milyon liralık yatırım

19.03.2021 11:18 | Son Güncelleme: 19.03.2021 11:24
Türk yalıtım şirketinden 100 milyon liralık yatırım

Türkiye'nin yüzde 100 yerli sermayeli en büyük yalıtım şirketi ODE Yalıtım, R-Flex elastomerik kauçuk köpüğü ısı yalıtım malzemesinde 100 milyon TL'lik yatırım yapacak.

Türkiye'nin yüzde 100 yerli sermayeli en büyük yalıtım şirketi ODE Yalıtım, R-Flex elastomerik kauçuk köpüğü ısı yalıtım malzemesinde 100 milyon TL'lik yatırım yapacak.

Türkiye'de ve ihracat yaptığı altı kıtadaki 75'in üzerinde ülkede yalıtım sektörünün önde gelen şirketlerinden biri olan şirket, pandemi dönemi koşullarına rağmen hedefleri doğrultusunda yatırımlarına devam edeceğini duyurdu. Şirketin yönetim kurulu başkanı Orhan Turan, "Pandeminin zorlu koşullarına rağmen geçen yıl olduğu gibi bu yıl da planladığımız doğrultuda yatırımlarımıza devam ediyoruz. R-Flex elastomerik kauçuk köpüğü ısı yalıtım malzemesi üretimi için Eskişehir'deki kampüsümüzde kuracağımız yeni tesis ile bu üründeki kapasitemizi dört kat artırarak, toplamda yıllık 18 bin tona çıkarıyoruz. Bu yatırım ile Türkiye elastomerik kauçuk köpüğü pazar büyüklüğünün iki katı kapasiteye ulaşarak, 1991 yılından günümüze bu ürün grubunda sürdürdüğümüz liderliğimizi daha da pekiştireceğiz. Aynı zamanda yine bu üründe, Çin ile Almanya arasındaki coğrafyada en büyük üretici konumuna geleceğiz. Bunlar yalnızca ODE için değil sektörün büyümesi ve gelişmesi adına da son derece önemli gelişmeler" dedi.

Elastomerik kauçuk köpüğü üretimi iki şehirde birden sürecek

Şirket, R-Flex elastomerik kauçuk köpüğü ısı yalıtım malzemesini bu zamana kadar yalnızca Tekirdağ-Çorlu'daki tesislerinde üretiyordu. Eskişehir'deki yeni yatırımla birlikte bu ürün grubundaki üretim iki şehirde birden devam edecek. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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