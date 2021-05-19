Türk Yahudi Toplumu'ndan, ABD Dışişleri sözcüsüne tepki

TÜRK Yahudi Toplumu, ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sözlerine tepki gösterdi.

TÜRK Yahudi Toplumu, ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sözlerine tepki gösterdi.

Türk Yahudi Toplumu'nun Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Yahudi karşıtı olduğunu öne sürmek çok haksız ve çok ayıptır. Tam tersine kendisi bize karşı her daim yapıcı, destekleyici ve teşvik edici olmuştur" denildi.Paylaşımda ayrıca, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türkiye Musevileri Hahambaşı İsak Haleva ve Türk Musevi Cemaati Başkanı İshak İbrahimzadeh'in de aralarında bulunduğu azınlık cemaati temsilcileriyle bir araya geldiği toplantıdan fotoğraflar da yer aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı