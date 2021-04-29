Türk wushucuların çalışmaları Çin Merkez Televizyonuna haber oldu
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Türk wushucuların çalışmaları Çin Merkez Televizyonuna haber oldu

Anadolu Ajansı / Fatih Gazioğlu - Haberler | Spor

Dünya şampiyonu milli wushucuların çalışmaları, Çin Merkez Televizyonuna (CCTV) haber oldu.

Dünya şampiyonu milli wushucuların çalışmaları, Çin Merkez Televizyonuna (CCTV) haber oldu.

Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, CCTV-9 kanalında yayımlanan haberde Türkiye'de wushu sporunun doğuşu, eğitim çalışmaları ve dünya şampiyonlarıyla yapılan röportajlar yer aldı.

Türkiye hakkında da bilgi verilen haberde, wushu sporcularının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına rağmen evlerinde ve dışarda çalışmalarına devam ettiklerine dikkati çekildi.

Açıklamada 5 dakikalık söz konusu röportajın federasyonun YouTube kanalında izlenebileceği ifade edildi.

Türk wushucuların çalışmaları Çin Merkez Televizyonuna haber oldu
Türk wushucuların çalışmaları Çin Merkez Televizyonuna haber oldu
Türk wushucuların çalışmaları Çin Merkez Televizyonuna haber oldu
Türk wushucuların çalışmaları Çin Merkez Televizyonuna haber oldu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Gazioğlu

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