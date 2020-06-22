Türk web hosting şirketi Natro team.blue'ya satıldı Türkiye'de yerleşik web hosting şirketi Natro hisselerinin tamamının Avrupa'da faaliyet gösteren hosting şirketlerinden team.blue'ya satışı için anlaşma imzalandı.

Türkiye'de yerleşik web hosting şirketi Natro hisselerinin tamamının Avrupa'da faaliyet gösteren hosting şirketlerinden team.blue'ya satışı için anlaşma imzalandı.

Ekonominin ve ülkeye yabancı sermaye girişinin önem kazandığı bir gündemde, şirketlerin iç ve dış pazarda güçlenmesi için ortaklıkların önemli bir finansman alternatifi olduğuna dikkat çeken birleşme ve satınalma (M&A) bankacısı Kerim Kotan, "20 senedir söylediğim gibi ülkemize yabancı yatırımcının ilgisi hiçbir zaman bitmez. İnsanların evlerinden çıkamadığı son 2-3 aylık dönemde başarıyla gerçekleştirdiğimiz Natro'nun team.blue'ya satışı ve yine aynı dönemde bitirme aşamasına getirdiğimiz 4-5 farklı proje bunun en büyük kanıtı" dedi.

Web hosting şirketi Natro'nun hisselerinin tamamının team.blue tarafından satın alınması işleminde, imza sürecinin Natro hissedarlarının danışmanı olarak başarıyla tamamlanmasını sağlayan Kerim Kotan, "Natro-team.blue satın alması Türkiye internet sitesi barındırma (web hosting) sektörünün en büyük ve en önemli işlemi oldu" dedi. Gizlilik nedeniyle işlem büyüklüğüyle ilgili bilgi verilemediğinin altını çizen Kotan, "Natro-team.blue işleminin gerekli resmi onayların alınmasının ardından önümüzdeki haftalarda tamamlanmasını beklediklerini açıkladı.Salgın sonrası bazı şirketler ayakta kalmaya çalışırken bazıları da hız kesmeden yollarına devam ediyor. Şirketlerin iç ve dış pazarlarda güçlenmesinde ortaklıkların önemli bir finansman alternatifi olduğuna dikkat çeken ünlü M&A bankacısı Kerim Kotan, "20 senedir söylediğim gibi ülkemize yabancı yatırımcının ilgisi hiçbir zaman bitmez. İnsanların evlerinden çıkamadığı son 2-3 aylık dönemde başarıyla gerçekleştirdiğimiz Natro'nun team.blue'ya satışı ve yine aynı dönemde bitirme aşamasına getirdiğimiz 4-5 farklı proje bunun en büyük kanıtı" diyor.1999'da kurulan Natro'nun 120,000'den fazla aktif müşterisi ve 500,000'den fazla kayıtlı alan adı bulunuyor. Natro, sunduğu alan adı kaydı, web hosting, e-mail hosting, cloud sunucu ve çeşitli güvenlik çözümleri gibi yenilikçi internet hizmetleriyle tüketicileri ve şirketleri dijitalleştirmeye odaklı hizmetler vermeyi sürdürüyor.

Avrupa'nın önde gelen hosting oyuncusu olan team.blue ise bünyesinde Combell, TransIP, Register Group, UnoEuro, Hosting Ireland ve DanDomain gibi birçok farklı markayı barındırıyor. Avrupa'da toplam 10 farklı ülkede hizmet vermeye devam eden grup, 2 milyondan fazla KOBİ, küçük/ev ofis ve yazılım geliştiricilerine destek veriyor. team.blue, yazılım ve hizmet sektöründe yatırım yapan ve yönetimi altındaki varlıkların değeri 12 milyar ABD Doları'ndan fazla olan özel sermaye fonu Hg Capital'ın portföy şirketlerinden birisi.

Kaynak: DHA