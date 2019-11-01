Türk voleybolunun yıldızı parlıyor

01.11.2019 11:08

A Milli Kadın Voleybol Takımı Yardımcı Antrenörü Alper Hamurcu, "Oyun becerisi olarak çok iyi sporculara sahibiz. Türk voleybolunda yükselen bir trend var. Fiziksel açıdan dezavantajlarımız olsa da özellikle altyapıda çalışan antrenörlerimiz büyük emek veriyor." dedi.

Aynı zamanda Aydın Büyükşehir Belediyespor Kadın Voleybol Takımı'nın da antrenörlüğünü yapan Hamurcu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geçen ay elde ettikleri Avrupa ikinciliğinin çok büyük bir gurur olduğunu ifade etti.

Birinciliği basit hatalarla kaybettiklerini anımsatan Hamurcu, herkesin bundan kendine düşen dersi çıkardığına işaret etti.

Hedef olimpiyatlar

Genç bir takıma sahip olduklarını vurgulayan Hamurcu, şöyle konuştu:

"Bu kadroyla Avrupa ikinciliği elde edebilmek çok kolay değildi. Takımın bir arada oynama becerisi bu başarıyı getirdi. Şimdi tek bir hedefe kilitlendik. Aslında önümüzde ikinci bir Avrupa şampiyonası var. Çünkü ocak ayında oynayacağımız olimpiyat elemesindeki takımlara baktığımızda ikinci bir Avrupa şampiyonası elemesi gibi görünüyor. Orada da tek bir olimpiyat bileti var. Milli takım olarak buna sahip olmak istiyoruz. Tek hedefimiz 2020 Tokyo Olimpiyatları'na gitmek. Zorlu bir süreç olacak ama başarılı olacağımıza inanıyorum."

Hamurcu, yenemeyecekleri takım sayısının çok az olduğunu belirtti.

Milli takımlarda fiziksel farklılıkların olabileceğine işaret eden Hamurcu, "Oyun becerisi olarak çok iyi sporculara sahibiz. Türk voleybolunda yükselen bir trend var. Fiziksel açıdan dezavantajlarımız olsa da özellikle altyapıda çalışan antrenörlerimiz büyük emek veriyor." diye konuştu.

"Önümüz açık"

Kadın voleybolunun altyapıda iyi noktada olduğuna işaret eden Hamurcu, yetişen oyuncuların kulüplerinde süre almalarının çok önemli olduğunu dile getirdi.

Hamurcu, şöyle devam etti:

"Milli takım antrenörü olarak oyuncuların altyapıdan sonra takımlarında daha fazla forma giymelerini istiyoruz. Bazen teoride istediğimiz şey pratikte çok fazla gerçekleşmiyor. Bu konuda gerekli adımlar atılırsa verim alacağımız oyuncuların milli takıma daha iyi hizmet vereceği kanaatindeyim. Sadece milli takım değil, kulüp takımlarına da verecek. Şu an o süreci biraz atlattık gibi görünüyor ama bunun daha fazla oluyor olması gerekiyor. Bunu da bir şekilde aşabilirsek eğer önümüz çok açık."

A Milli Kadın Voleybol Takımı Başantrenörü Giovanni Guidetti ile çalışmanın kendisi için bir avantaj olduğunu aktaran Hamurcu, ondan çok şey öğrendiğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA