Türk Veteriner Hekimleri Birliğinden Vali Deniz'e ziyaret
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Türk Veteriner Hekimleri Birliğinden Vali Deniz'e ziyaret

Türk Veteriner Hekimleri Birliği Başkanı Ali Eroğlu, yönetim kurulu üyeleri eşliğinde Vali Ahmet Deniz'e nezaket ziyaretinde bulundu.

06.02.2020 11:12 | Son Güncelleme: 06.02.2020 11:17
Türk Veteriner Hekimleri Birliğinden Vali Deniz'e ziyaret

Türk Veteriner Hekimleri Birliği Başkanı Ali Eroğlu, yönetim kurulu üyeleri eşliğinde Vali Ahmet Deniz'e nezaket ziyaretinde bulundu.


Çeşitli temaslarda bulunmak üzere 'ya gelen Türk Veteriner Hekimleri Birliği Başkanı Ali Eroğlu ve yönetim kurulu üyeleri, Manisa Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Merter Yıldız eşliğinde Vali Ahmet Deniz'i ziyaret etti. Eroğlu ve yönetim kurulu üyelerinin birlik çalışmaları hakkında bilgi verdiği ziyaret sebebiyle teşekkür eden Vali Deniz, üyelere çalışmalarında başarılar diledi. - MANİSA

Kaynak: İHA
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