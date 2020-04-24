Türk Veteriner Hekimleri Birliği: "Müfredata biyogüvenlik, biyolojik mücadele konularının yer...
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Türk Veteriner Hekimleri Birliği: "Müfredata biyogüvenlik, biyolojik mücadele konularının yer...

Türk Veteriner Hekimleri Birliği: "Müfredata biyogüvenlik, biyolojik mücadele konularının yer aldığı dersler konulmalı" Türk Veteriner Hekimleri Birliği Merkez Konseyi Başkanı Ali Eroğlu, "Dünyanın bundan sonra zoonoz karakterli salgınlar ile daha çok uğraşacağı düşünüldüğünde...

24.04.2020 10:44 | Son Güncelleme: 24.04.2020 10:47
Türk Veteriner Hekimleri Birliği: 'Müfredata biyogüvenlik, biyolojik mücadele konularının yer...

Türk Veteriner Hekimleri Birliği: "Müfredata biyogüvenlik, biyolojik mücadele konularının yer aldığı dersler konulmalı"

ANKARA - Türk Veteriner Hekimleri Birliği Merkez Konseyi Başkanı Ali Eroğlu, "Dünyanın bundan sonra zoonoz karakterli salgınlar ile daha çok uğraşacağı düşünüldüğünde Veteriner Fakültelerinin fiziki ve eğitim altyapıları güçlendirilerek müfredatına milli savunma amaçlı biyogüvenlik, biyolojik mücadele konularının yer aldığı dersler konulmalı, AR-GE çalışmalarına daha fazla yatırım yapılmalı ve stratejik konumları itibarıyla Veteriner Kontrol Enstitüleri her yönü ile güçlendirilmelidir" dedi.

Türk Veteriner Hekimleri Birliği Merkez Konseyi Başkanı Ali Eroğlu, 25 Nisan Dünya Veteriner Hekimler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Eroğlu mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Dünya Veteriner Hekimler Günü, Dünya Veteriner Hekimleri Birliği ile Dünya Hayvan Sağlığı Örgütü'nün girişimleri sonucunda her yıl nisan ayının son cumartesi günü, o yıl için belirlenen bir tema çerçevesinde kutlanmaktadır. 2020 yılının teması 'İnsan ve hayvan sağlığı için çevreyi korumak' olarak belirlenmiştir. Belirlenen tema ile veteriner hekimlerin bu alanlardaki çalışmalarına kamuoyunun dikkatinin çekilmesi amaçlanmaktadır. Altı kıtada sayıları 500 bini geçen veteriner hekim tarafından 20'inci kez kutlanacak olan Dünya Veteriner Hekimler Günü, veteriner hekimler için onur kaynağı, gurur kaynağı ve mutluluk kaynağı olmuştur. Dünya Veteriner Hekimler Günü sebebiyle bir kez daha belirtmek isteriz ki; Sağlıklı hayvan, sağlıklı gıda, sağlıklı insan ve sağlıklı toplum ile çevre sağlığı ve biyogüvenlik konularında veteriner hekimler çok önemli çalışmalara imza atmaktadır. Tüm dünyada yaşanan Covid-19 salgını da bir kez daha, veteriner hekimsiz insan sağlığının ve refahının olamayacağını göstermiştir. Türk Veteriner Hekimleri Birliği'nin her zeminde gündeme getirdiği konu şudur; ülkemizde kadim bir sağlık meslek grubundan olan veteriner hekimler özellikle son 150 yılda tarihe mal olan hizmetlerine, başarılarına, özellikle viral ve bakteriyel salgınların kontrol ve eradikasyonlarındaki engin deneyimlerine, koruyucu hekimlik, epidemiyoloji ve karantina önlemleri konusundaki faaliyetlerine, teşhis ve aşı üretimindeki bilgi birikimlerine ve Covid-19 ile mücadele ettiğimiz bugünlerde ülkemize has virüsün izolasyonu ve söz konusu virüsün genetik haritasını ortaya koyan bilim insanlarımızın veteriner hekim olmalarına rağmen, ülkemizde halen hak ettiği değeri alamayan ve özellikle son zamanlarda sağlık meslek grubuna yönelik bir kısım yasal düzenlemelere dahil edilmeyen meslek mensuplarıdır. Veteriner hekimler olarak sağlığa verdiğimiz bunca emek ve katkının yanı sıra ve veteriner hekimlere yönelik onlarca şiddet fiili ortada iken ve her şeyin ötesinde ulusal ve uluslararası kabullerde sağlık sınıfında olmasına rağmen kısa bir süre önce Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilen sağlıkta şiddet yasasında veteriner hekimlere yer verilmemesi tarafımızca anlaşılamamış ve meslek mensuplarımızı büyük bir üzüntüye sevk etmiştir. Başta insan sağlığı olmak üzere çevre sağlığını, biyogüvenliği, sosyal hayatı, ekonomiyi, ticareti ve değerlerimizi ciddi oranda tehdit ve tahrip ederek, bütün dünyayı kuşatan Covid-19 sebebiyle tüm veteriner hekimler mücadele kapsamında sahada olup, ülkemizin en büyük metropolünden ülkenin en ücra köşesindeki köy ve mezrasına kadar ayaktadır. Bir taraftan laboratuvarlara kapanarak hayatları kurtaracak aşı ve serum üretmek için olağan üstü gayret gösterilirken, diğer taraftan sahada, salgın ve zoonotik hastalıklara karşı koruyucu aşılamalar, hastalık mihraklarına müdahale, tedavi hizmetlerinin kesintisiz olarak sürdürülmesi, insanımızın gıda güvenliğinin sağlanması ve sahipsiz sokak hayvanlarının yaşam koşullarının iyileştirilmesi gibi hizmetler onlarca riske rağmen gece gündüz demeden devam ettirilmektedir. Dünyanın bundan sonraki hayatının, ekosisteminin farklı olacağı, gerek ulusal, gerekse uluslararası bir kabul olarak deklare edilirken, ülkesel ve küresel planlamaların önemine dikkat çekilerek sebeplerin üzerinde durulması gereken bir stratejiden bahsedilmektedir. TVHB olarak bizde buna katılıyoruz. Covid-19 ile tek sağlık konseptini tanımlayan, hayvan sağlığı, insan sağlığı ve çevre sağlığının ayrılamayacağı, önlemenin tedaviden daha önemli ve öncelikli olduğu ve yeni bir yaklaşımla küresel iş birliğinin kaçınılmazlığı daha iyi anlaşılmaktadır. Koruyucu hekimlik hizmetleri kapsamındaki tüm veteriner hekimlik faaliyetleri hem daha ekonomik, hem de insan sağlığı ve çevre sağlığının korunmasını sağlamak adına çok daha etkindir. Çevreyi ve doğal yaşamı korumaya dair her eksiğimizin dünyada doğal dengenin bozulmasına neden olacağını unutmamamız gerektiği hususu bu yıl da Covid-19 pandemisi ile bir kez daha yaşanarak görülmüştür."

"Tüm dünyada sağlık meslek sınıfları hızla ve güçlü bir organizasyonla "tek sağlık" konsepti altında birleşirken, ülkemizin de bu konuda ilerleme kaydetmesi bugün ve gelecekte meydana gelmesi olası pandemiler ile milli ve yerli etkin mücadele etme gücüne kavuşmasını sağlayacaktır" diyen Eroğlu, "Türk Veteriner Hekimleri Birliği olarak diyoruz ki, tek sağlık uygulamaları için yasal ve yapısal düzenlemelere bir an önce başlanmalıdır. Tek Sağlık Yasası çıkarılmalı, ülkesel ve küresel olayları değerlendiren Zoonotik Hastalıklar Kontrol ve Araştırma Merkezi, Sağlık Bakanlığında Veteriner Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü ile Tarım ve Orman Bakanlığında Veteriner İşleri Genel Müdürlüğü ve taşra teşkilatları kurulmalıdır. Dünyanın bundan sonra zoonoz karakterli salgınlar ile daha çok uğraşacağı düşünüldüğünde, Veteriner Fakültelerinin fiziki ve eğitim altyapıları güçlendirilerek müfredatına milli savunma amaçlı biyogüvenlik, biyolojik mücadele konularının yer aldığı dersler konulmalı, AR-GE çalışmalarına daha fazla yatırım yapılmalı ve stratejik konumları itibarıyla Veteriner Kontrol Enstitüleri her yönü ile güçlendirilmelidir. Bu kapsamda Türk Veteriner Hekimleri Birliği her türlü desteği ve hizmeti vermeye hazırdır. Stratejik önemi bir defa daha ortaya çıkan mesleğimiz ile ilgili; fiili hizmet, sağlıkta şiddet, fiziki altyapıdan ve eğitim kalitesinden yoksun çok sayıda fakülte sayısı, kaliteli eğitim ve kaliteli mesleki uygulamalar ile tüm mesleki haklarımız için olumlu katkılarının ve yasal düzenlemelerin olacağı ümidiyle tüm meslektaşlarımıza olağanüstü gayretleri için teşekkür ediyor, 25 Nisan Dünya Veteriner Hekimler Günü'nü kutluyor, selam ve saygılar sunuyorum" ifadelerini kullandı.

Türk Veteriner Hekimleri Birliği: 'Müfredata biyogüvenlik, biyolojik mücadele konularının yer...

Kaynak: İHA

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