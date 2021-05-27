Son dakika haberi | Türk ve Yunan Milli Savunma Bakanlıkları video telekonferans ile görüştü
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Son dakika haberi | Türk ve Yunan Milli Savunma Bakanlıkları video telekonferans ile görüştü

Son dakika haberi | Türk ve Yunan Milli Savunma Bakanlıkları video telekonferans ile görüştü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika gelişmesine göre Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Yunanistan Milli Savunma Bakanlığı ile yapılan video telekonferans görüşmesine dair açıklamada bulundu.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Yunanistan Milli Savunma Bakanlığı ile yapılan video telekonferans görüşmesine dair açıklamada bulundu.

MSB, Yunanistan Milli Savunma Bakanlığı arasında video telekonferans yöntemiyle görüşme gerçekleştirildiğini duyurdu. MSB tarafından yapılan yazılı açıklamada "Türk ve Yunan Milli Savunma Bakanlıkları Heyetleri arasındaki 4'üncü Güven Artırıcı Önlemler Toplantısı 26-27 Mayıs 2021 tarihlerinde video telekonferans yöntemi ile icra edildi. Toplantıda Güven Artırıcı Önlemler Konusundaki görüşmelerin devamı hususunda mutabık kalındı. Müteakip toplantının Ankara'da icra edilmesi planlanmaktadır" ifadeleri kullanıldı.

(Ömer Faruk Karataş/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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