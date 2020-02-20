Türk ve Yunan Savunma Bakanlığı heyetlerinin görüşmeleri tamamlandı
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Türk ve Yunan Savunma Bakanlığı heyetlerinin görüşmeleri tamamlandı

Türk ve Yunan savunma bakanlıkları heyetlerinin 17 Şubat'ta başlayan ve güven artırıcı önlemlerle karşılıklı iş birliğini geliştirmeyi amaçlayan görüşmelerinin tamamlandığı bildirildi.

20.02.2020 22:54 | Son Güncelleme: 20.02.2020 22:54
Türk ve Yunan Savunma Bakanlığı heyetlerinin görüşmeleri tamamlandı

Türk ve Yunan savunma bakanlıkları heyetlerinin 17 Şubat'ta başlayan ve güven artırıcı önlemlerle karşılıklı iş birliğini geliştirmeyi amaçlayan görüşmelerinin tamamlandığı bildirildi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Türkiye ve Milli Savunma Bakanlıkları heyetlerinin 17 Şubat'ta Atina'da başlayan ve güven artırıcı önlemlerle karşılıklı işbirliğini geliştirmeyi amaçlayan görüşmelerin tamamlandığı bildirildi.

Açıklamada, Türk Heyeti Başkanının, Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Panagiotopoulos tarafından kabul edildiği bilgisine de yer verildi.

Kaynak: AA
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