Türk ve Yunan Milli Savunma Bakanlık heyetleri bir araya geldi

17.02.2020 19:58 | Son Güncelleme: 17.02.2020 20:10

Atina'da Türk ve Yunan Milli Savunma Bakanlık heyetleri güven artırıcı önlemler başta olmak üzere karşılıklı işbirliğini geliştirmeye yönelik görüşmelere başladı.



Atina'da Türk ve Yunan Milli Savunma Bakanlık heyetleri arasında, 17-21 Şubat 2020 tarihlerinde güven artırıcı önlemler başta olmak üzere karşılıklı işbirliğini geliştirmeye yönelik görüşmelere başlandı. - ANKARA

Kaynak: İHA