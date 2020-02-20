Türk ve Yunan Milli Savunma Bakanlığı görüşmeleri tamamlandı

20.02.2020 22:18 | Son Güncelleme: 20.02.2020 22:21

Türk ve Yunan Milli Savunma Bakanlığı heyetlerinin 17 Şubat tarihinde Atina'da başlayan artırıcı önlemler ile karşılıklı işbirliğini geliştirmeyi amaçlayan görüşmeler tamamlandı.



Türk ve Yunan Milli Savunma Bakanlığı heyetlerinin 17 Şubat tarihinde Atina'da başlayan ve güven artırıcı önlemler ile karşılıklı işbirliğini geliştirmeyi amaçlayan görüşmeler tamamlandı. Türk Heyet Başkanı, Yunan Savunma Bakanı Panagiotopoulos tarafından kabul edildi. - ANKARA

Kaynak: İHA