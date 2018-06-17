Türk ve yabancı uyruklu şahıslar arasında kavga: 2 ölü, 2 yaralı

GAZİANTEP - Gaziantep'te Türk ve yabancı uyruklu şahısların karıştığı silahlı kavgada 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Olay, Gaziantep'in Şahinbey ilçesine bağlı Gümüştekin Mahallesi'nde gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mustafa O. isimli şahıs ile M.H. adlı yabancı uyruklu kişi arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Yabancı uyruklu 5 şahıs ve Mustafa O.'nun oğlunun da karıştığı kavgada Mustafa O., olay yerinde hayatını kaybetti. Olayın ardından bölgeye çok sayıda polis ekibi ve zırhlı araç sevk edildi. Kavgaya müdahale eden polis ekipleri olay sırasında elinde av tüfeği bulunan Hattap H. isimli yabancı uyruklu şahsa 'dur' ihtarında bulundu. Uyarılara rağmen elindeki av tüfeği ile ateş açan yabancı uyruklu zanlı, polis tarafından açılan ateş sonucu öldü. Polis bölgede geniş güvenlik tedbirleri alırken; olayda yaralanan C.O isimli Türk vatandaş ve B.G isimli yabancı uyruklu şüpheli ise ise olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapıldı. Yaralılar daha sonra Ersin Arslan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, kaçan yabancı uyruklu M.H.'nin yakalanması için arama çalışmaları sürüyor.

Otopsi yapılmak üzere Gaziantep Adli Tıp Kurumuna kaldırılan Hattap H.'nin cenazesi, yapılan otopsinin ardından ailesine teslim edildi. Sabah saatlerinde cenazeyi alan aile, Hattap H.'yi Yeşilkent Mezarlığı'nda kılınan cenaze namazının ardından defnettiği öğrenildi.