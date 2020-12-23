Türk ve yabancı öğrenciler yeni yılı hazırladıkları elektronik kartlarla kutladı

Kırşehir'de anaokulu öğrencileri, "Masallarla Öğreniyorum Projesi" kapsamında Türkiye, Polonya ve İtalya'daki akranlarının yeni yılını elektronik kartlarla kutladı.

Okulların projelerini paylaştığı ve yardımlaştığı "eTwinning" platformunda yürütülen "Masallarla Öğreniyorum Projesi" çerçevesinde, Kırşehir'deki Dr. Meral Kılıçözlü Anaokulu ile Türkiye'nin farklı illerinden 10, İtalya'dan 2 ve Polonya'dan bir okulun öğrencileri yeni yıl etkinliği yaptı.

Öğretmenleri ve velilerinin de yardımıyla elektronik ortamda yeni yıl tebriği hazırlayan minik öğrenciler, kartları internet ortamında birbirlerine gönderdi.

Dr. Meral Kılıçözlü Anaokulu Müdür Yardımcısı Ferda Çanta, AA muhabirine, proje kurucusu Yasemin Durukan ve Ayşegül Yaman ile Türkiye, İtalya ve Polonya'dan proje ortakları öğretmenlerin farklı etkinliklerle öğrencilerin bilgi ve becerilerini artırmaya çalıştıklarını ifade etti.

Şubat ayında sona erecek proje kapsamında elektronik ortamda yeni yıl etkiliği yapıldığını belirten Çanta, "Masallarla çocuklara kültür aktarımı sağlamak, çocukların hayal dünyasını geliştirmek, okuma alışkanlığı kazandırmak gibi amaçlarla proje yürütülmektedir. Yeni yıl etkinliğimiz kapsamında da öğrencilerimiz online bağlantı ile sohbet etme imkanı buldular ve elektronik ortamda hazırladıkları kartları birbirlerine göndererek yeni yıllarını kutladılar." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Yıldız