Türk ve yabancı anaokulu öğrencileri origami sanatı ile matematiği öğrendi
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Türk ve yabancı anaokulu öğrencileri origami sanatı ile matematiği öğrendi

19.03.2021 14:31 | Son Güncelleme: 19.03.2021 15:02
Türk ve yabancı anaokulu öğrencileri origami sanatı ile matematiği öğrendi

Türkiye, Polonya ve İtalya'daki anaokulu öğrencileri, Japon kağıt katlama sanatı origami ile matematik eğitimi aldı.

Türkiye, Polonya ve İtalya'daki anaokulu öğrencileri, Japon kağıt katlama sanatı origami ile matematik eğitimi aldı.

Uluslararası alanda okulların projelerini paylaştığı ve yardımlaştığı "eTwinning" platformunda paylaşılan "Origamic Math Projesi"ne Türkiye'den 10, Polonya'dan 2 ve İtalya'dan bir okulun öğretmen ve öğrencileri katıldı.

Bir kısmı çevrimiçi bağlantılarla bir kısmı da okullarda öğretmenleri vasıtasıyla verilen eğitimde öğrenciler 6 ay boyunca origami ile matematiği birleştirerek etkinlikler yaptı.

Örüntü, 4 işlem, şekiller, rakamlar gibi matematik etkinliklerin kağıt katlama ile öğretilmesini amaçlayan proje bu ay sonunda tamamlanacak.

Proje kapsamında origami sanatçısı Sema Yaylı, çevrimiçi bağlantıda hem öğrencilere hem de yetişkinlere origami ile masal anlattı.

Projeye Kırşehir'den katılan Vilayetler Hizmet Birliği Anaokulu öğretmeni Merve Çetinkaya, AA muhabirine, çocukların bu etkinliklerle hem eğlenceli vakit geçirdiğini hem de matematiği somut şekilde öğrendiğini ifade etti.

Velilerin de etkinliklerde katkı sağladığını belirten Çetinkaya, "Önce biz öğretmenler Japon kağıt katlama sanatı origamiyi öğrendik. Sonra çevrimiçi bağlantılarla bilgi paylaşımı yaptık. Daha sonra da hem kendi okullarımızda hem de uzaktan bağlantılarla ortak eğitim gerçekleştirdik. Bizim için de bir deneyim oldu." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Yıldız

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