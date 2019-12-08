Türk ve Ukraynalı milletvekillerinden dostluk maçı

08.12.2019 10:58 | Son Güncelleme: 08.12.2019 10:58

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) ve Ukrayna Parlamentosu milletvekillerinden oluşan futbol takımları, Ukrayna'nın başkenti Kiev'de dostluk maçı yaptı.

Antrenörlüğünü eski milli futbolcu ve MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı'nın yaptığı TBMM Futbol Takımı, Ukrayna Parlamentosu Gençlik ve Spor Komitesi'nin daveti üzerine Kiev'e ziyarette bulundu. Ziyaret kapsamında iki ülke parlamentolarının futbol takımları arasında yapılan dostluk maçı, 1-1 beraberlikle sona erdi. Dinamo Kiev tesislerinde oynanan maçta Türkiye'nin golünü AK Parti Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Halil Yıldız attı. Mücadelede Ukrayna takımı bir penaltıyı gole çeviremedi.

Karşılaşma öncesi Demirören Haber Ajansı'na konuşan Saffet Sancaklı, "TBMM Futbol Takımı olarak senede 3-4 defa turnuvalara katılıyoruz. Bu etkinlikler ülkeler arasındaki dostluğu da pekiştiriyor. Davetlerinden ve sıcak karşılamalarından dolayı Ukrayna tarafına teşekkür ediyorum" dedi. Maçta Türk takımının tek golünü kaydeden İbrahim Halil Yıldız ise "Ülkemizi her yerde temsil etmeye çalışıyoruz. Güzel bir maç oldu. Adem Tatlı başkan çok iyi bir orta yaptı, biz de bunu iyi değerlendirdik" diye konuştu.'UKRAYNA'YI TBMM'NİN 100'ÜNCÜ YIL DÖNÜMÜNE DAVET EDİYORUZ'TBMM Futbol Takımı kaptanı, AK Parti Genel Sekreteri ve Ankara Milletvekili Fatih Şahin de DHA'ya yaptığı açıklamada, "Parlamenterler Futbol Kulübü olarak özellikle Avrupa parlamentolarıyla bu tür turnuvalar gerçekleştiriyoruz. Ukraynalı parlamenter arkadaşlarımız ve yetkililer bize çok güzel ev sahipliği yapıyorlar. Ukrayna'yı, TBMM'nin 100'üncü kuruluş yıl dönümünde düzenleyeceğimiz büyük organizasyona davet ediyoruz" dedi.Maçta forma giyen Türkiye'nin Kiev Büyükelçisi Yağmur Güldere ise "Çok dişli, fakat dostane ve sporcu ruhuna uygun bir mücadele oldu. Bu organizasyonda emeği geçen Ukrayna Parlamentosu'na, TBMM ekiplerine ve Dinamo Kiev'e teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.MAÇIN OYUNCULARI

Ukrayna Halkın Hizmetkarı Partisi Milletvekili Aleksandr Kabonov ile 26'ncı Dönem AK Parti İstanbul Milletvekili Durmuş Ali Sarıkaya, Ukrayna ve Türkiye takımlarında 'maçın oyuncuları' seçildiler. Dinamo Kiev kulübünün Onursal Başkanı Grigoriy Surkis de futbolcuların imzaladığı futbol topunu Türk takımına hediye etti.

Kaynak: DHA