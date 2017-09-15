Türk ve Suriyelilerin Kardeşlik Projesi

Esenler Belediyesi, Dünya Yerel Yönetimler ve Demokrasi Akademisi Vakfı (WALD) ile Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) ortaklığında "Suriyeli Mültecilerin Yerel Halk ile Barış İçinde Yaşamasının Desteklenmesine Yönelik Yerel Yönetimlerin Desteklenmesi" projesini hayata geçirdi. Mültecilerin sosyal ve kültürel entegrasyonunu hedefleyen projede; mültecilerin entegrasyon sürecinde karşılaştıkları sorunları tespit ederek, yerel halk ve mülteciler arasında uyumu sağlamak, bu doğrultuda yerel halk ve mültecilerin barış ve güven olgusu içerisinde yaşayacakları bir ortam oluşturulmasına katkı sağlamak amaçlanıyor.

İKİ KÜLTÜR KAYNAŞACAK

Türk ve Suriyeli kadınlar ile çocuklardan oluşan 200 kişilik grup, Aralık ayına kadar sürecek proje kapsamında sosyal, kültürel, sportif çok sayıda etkinliğe katılacak. İki ülkenin kadınlarının yöresel el sanatlarıyla yöresel lezzetlerini de birbirlerine uygulamalı olarak yapıp anlatacakları etkinlikler, iki ülke kültürünün kaynaşmasına katkı sağlayacak.

ANNELERDEN ÇOCUKLARA ÖRGÜ OYUNCAKLAR

Projenin tanıtımı, Türk ve Suriyeli kadınlar ile çocuklarının da katılımıyla Dr. Kadir Topbaş Kültür Sanat Merkezi'nde gerçekleşti. Kadınların ve çocukların tanışıp kaynaştıkları programda, projenin işleyiş süreci anlatıldı. Proje kapsamında ilk olarak 29 Eylül Cuma günü, anneler çocuklarına örgü oyuncaklar yapacaklar. Türk ve Suriyeli çocuklar da birlik içinde hem oyuncaklarını paylaşacaklar hem de kardeşliklerini gösterecekler.

