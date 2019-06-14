Türk ve Suriyeli toplam 730 bin öğrenci karne sevinci yaşadı

Türk ve Suriyeli toplam 730 bin öğrenci karne sevinci yaşadı

Türk ve Suriyeli toplam 730 bin öğrenci karne sevinci yaşadıGAZİANTEP - Türkiye'de 2018-2019 eğitim öğretim döneminin sona ermesiyle birlikte Gaziantep ve Suriye'de bulunan toplam 730 bin Türk ve Suriyeli öğrenci karnelerini aldı.

Türk ve Suriyeli toplam 730 bin öğrenci karne sevinci yaşadı
GAZİANTEP - Türkiye'de 2018-2019 eğitim öğretim döneminin sona ermesiyle birlikte Gaziantep ve Suriye'de bulunan toplam 730 bin Türk ve Suriyeli öğrenci karnelerini aldı.
Eğitim ve öğretim döneminin sona ermesiyle birlikte Gaziantep'te yaklaşık 590 bin Türk öğrenci, Gaziantep'te eğitim gören 60 bin Suriyeli ve Suriye'nin güvenli bölgelerinde eğitim gören 80 bin Suriyeli olmak üzere toplam 730 bin öğrenci karnelerini aldı. Gaziantep'in Şahinbey ilçesindeki Münire Kemal Kınoğlu Ortaokulunda düzenlenen karne törenine Gaziantep Valisi Davut Gül, İl Milli Eğitim Müdürü Cengiz Mete ve Şahinbey Belediye Başkan Yardımcısı Cuma Güzel katıldı. Kentte 590 bin Türk öğrenci karne alma sevinci yaşarken, 60 bin Suriyeli öğrenci de karnesine kavuştu. Karnelerini alan bazı öğrenciler, karne 'özçekimi' yaptı.
Tören için okula gelen Vali Davut Gül'ü okul öğrencileri, saz ve gitar çalarak karşıladı. Vali Gül burada, okulun müzik öğretmeninin yazıp bestelediği 15 Temmuz'la ilgili şarkısını dinledi. Gül ve beraberindekiler daha sonra öğrencilerin karnelerini dağıttı. Karnelerini alan öğrencilere Şahinbey Belediyesi tarafından da spor ayakkabısı hediye edildi.
Öğrencilere karnelerini dağıttıktan sonra açıklamada bulunan Vali Gül, öğrencilerin yaz tatilini iyi değerlendirmesini isteyerek, "Karne dağıtımı için Şahinbey'de okullarımızı geziyoruz. Gaziantep'te yaklaşık 590 bin öğrencimiz, 30 bin 500 öğretmenimiz, eğitim öğretim döneminde verimli bir dönem geçirdiler. Ben, başta öğretmenlerimiz olmak üzere, velilerimize, emek veren öğrencilerimize teşekkür ediyorum. Özellikle diğer şehirlerde yapılmayan Gaziantep'te yapılan bir uygulama var. Öğrencilerimizin 4'üncü sınıftan 12'inci sınıfa kadar tamamına Şahinbey Belediyesi tarafından spor ayakkabısı hediye edildi. Şahinbey Belediye Başkanımıza da bu anlamlı hediyesi teşekkür ediyorum. Gaziantep'te, 'Spor Şehri Gaziantep' projemiz vardı. Her okulda okul spor kulüplerimiz vardı ve belediyelerimizle de bir protokol yapmıştık. Onlar okullarımıza spor malzemelerini ve buna benzer ihtiyaçları karşılıyorlardı. Bu da onun bir sonucu olarak değerlendirebiliriz. Öğrencilerimize yaz tatilinde özellikle spor yapmalarını, kitap okumalarını, özellikle Milli Eğitim Bakanlığımızın tavsiye ettiği yaklaşık 75 tane etkinlik var. Bu etkinlikleri evimizde, mahallemizde, ailelerimizle, çocuklarımızla, kardeşlerimizle çok rahat yapabileceğimiz etkinlikler. Velilerimiz, bu etkinlikleri çocuklarıyla yapsınlar" diye konuştu.

Kaynak: İHA
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