Türk ve Suriyeli kadınlar, kurdukları kooperatifle güçlerini birleştirdi
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Türk ve Suriyeli kadınlar, kurdukları kooperatifle güçlerini birleştirdi

Türk ve Suriyeli kadınlar, kurdukları kooperatifle güçlerini birleştirdi
Anadolu Ajansı / Rauf Maltaş - Haberler | Güncel

Şanlıurfa'da kooperatif çatısı altında bir araya gelen Türk ve Suriyeli kadınlar, kurdukları serada ürettikleri sebzelerin satışını da yapıyor.

Şanlıurfa'da kooperatif çatısı altında bir araya gelen Türk ve Suriyeli kadınlar, kurdukları serada ürettikleri sebzelerin satışını da yapıyor.

Kentte aralarında Suriyelilerin de bulunduğu 17 kadın, Uluslararası Göç Kuruluşu finansmanıyla geçen yıl SAF Kadın Girişimi Tarımsal Üretim ve İşleme Kooperatifini kurdu.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ve Harran Üniversitesinin de desteğiyle tam otomasyonlu 2 bin metrekarelik alana kurulan serada sebze üretimine başlayan kadınların sayısı hızla artarak bu yıl 86'ya ulaştı.

Güçlerini üretimde birleştiren kadınlar, hem vakitlerini daha verimli değerlendirmenin hem de aile bütçelerine katkı sunmanın keyfini yaşıyor.

Bakanlıklar da destekliyor

Kooperatif başkanı Seher Kılıç, AA muhabirine, inanan ve öz güvene sahip bir grup kadınla yola çıktıklarını söyledi.

Zamanla üretim yaparak kazanmak isteyen kadınların sayısının hızla arttığını anlatan Kılıç, şöyle devam etti:

"2020 yılı mayıs ayında kooperatifimizi kurduk. 17 kadınla başladığımız kooperatifimizde şu an sayımız 86'ya ulaştı. 2 bin metrekarede sebze üretimi yapıyoruz. Kooperatif olarak 30 kadınımıza burada sürekli istihdam sağlıyoruz. Büyükşehir Belediyemizin verdiği destekle burada kadınlarımız, genç kızlarımız evlerine ekonomik katkı sunuyor. Bu bölgede özellikle mevsimlik işçi olan kadınlarımız buraya gelerek günlük geçimlerini sağlıyor. İnşallah bu süreçten sonra sayımızı kat kat artırarak istihdama ve kadınlara desteğimiz sürer."

Kılıç, kooperatif olarak kısa sürede katettikleri mesafenin Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığı tarafından da farklı program ve projelerle desteklendiğini kaydetti.

"Fidelerime çocuğum gibi bakıyorum"

Kooperatif üyelerinden 5 çocuk annesi 28 yaşındaki Hatice Aytekin böyle bir oluşumda yer almaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Seradaki ürünlere özenle baktığını belirten Aytekin, "Buradaki ürünlere çocuğum gibi bakıyorum. Fidelerimizin hastalığını, sorununu yakından takip ediyoruz. Fidelerime gözüm gibi bakıyorum. Suriyeli ve Türk 30 kadın aktif çalışıyoruz. Başkanımız ve diğer arkadaşlarımızla başardık. Günlerimiz burada çok daha güzel geçiyor. İnandık ve başardık." dedi.

20 yaşındaki Sabahat Çini ise ailesine katkı ve kendi geleceğine yatırım yapmak için kooperatif bünyesinde çalıştığını ifade etti.

"Kaynaşıyoruz, bu da bizim için büyük önem taşıyor"

Kooperatif üyesi Suriyeli Fatıma Ramle de yaklaşık 7 yıl önce Türkiye'ye 6 çocuğuyla sığınmak zorunda kaldığını anlattı.

Hayırseverlerin destekleri ve ev sahipliğiyle bugünlere gelebildiğini ifade eden Ramle, "Her şeye rağmen hayat iyi gidiyor. Gerçekten çok olumlu bir çalışma. Bize bu imkanı sağlayan ve emeği geçen herkese tek tek teşekkür ediyorum. İnsanı ailesine katkı sağlamak kadar mutlu eden başka bir şey yok. Burada hem vakit geçiriyorum hem birikim yapıyoruz. Misafiri olduğumuz Türkiye'deki kadınlarla çok güzel kaynaşıyoruz. Bu da bizim için büyük önem taşıyor." diye konuştu.

Türk ve Suriyeli kadınlar, kurdukları kooperatifle güçlerini birleştirdi
Türk ve Suriyeli kadınlar, kurdukları kooperatifle güçlerini birleştirdi
Türk ve Suriyeli kadınlar, kurdukları kooperatifle güçlerini birleştirdi
Türk ve Suriyeli kadınlar, kurdukları kooperatifle güçlerini birleştirdi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Rauf Maltaş

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