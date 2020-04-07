Türk ve Suriyeli kadınlar Kovid-19 ile mücadeleye destek için maske üretiyor
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Mardin, Midyat, Kültür Sanat

Türk ve Suriyeli kadınlar Kovid-19 ile mücadeleye destek için maske üretiyor

Mardin'in Midyat ilçesinde Türk ve Suriyeli kadınlar, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadeleye destek amacıyla maske üretiyor.

07.04.2020 13:30 | Son Güncelleme: 07.04.2020 13:34
Türk ve Suriyeli kadınlar Kovid-19 ile mücadeleye destek için maske üretiyor

Mardin'in Midyat ilçesinde Türk ve Suriyeli kadınlar, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadeleye destek amacıyla maske üretiyor.

Seyitler Mahallesi'ndeki Çok Amaçlı Toplum Merkezi (ÇATOM) bünyesindeki kurslara katılan kadınlar, faaliyete ara verilmesinin ardından maske üretimi için gönüllü olarak bir araya geldi.

Midyat Belediyesi desteğiyle üretim yapan kadınların hazırladığı maskeler, kamu kurumlarına teslim ediliyor, ihtiyaç sahiplerine dağıtılıyor.

GAP ÇATOM Midyat Sorumlusu Gülten Erol, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türk ve Suriyeli kadınlarla bu zor günleri atlatmak için dayanışma içinde olduklarını belirtti.

Maske üretiminin sürdüğünü anlatan Erol, şöyle konuştu:

"Bilindiği gibi Suriyeliler savaş nedeniyle ülkemize geldi. O dönemde bizler onlara destek olmuştuk. Şu anda onlar da zor durumumuzda bizleri yalnız bırakmıyor. Herhangi ücret talep etmeden, gönüllü olarak maske üretiyoruz. İnşallah bu zor günleri beraber atlatacağız."

Kadınlardan Büşra Cesur, koronavirüsle mücadeleye destek sunmak istediklerini dile getirdi.

Suriyeli Sihem İmem, Arapça yaptığı açıklamada, maske üreterek bu sürece katkı sunduklarını belirterek, "Allah bir an önce bu musibeti ve hastalığı üzerimizden alsın. Elimizden geldiğince destek olmaya çalışıyoruz." dedi.

Türk ve Suriyeli kadınlar Kovid-19 ile mücadeleye destek için maske üretiyor

Kaynak: AA

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Türk ve Suriyeli kadınlar Kovid-19 ile mücadeleye destek için maske üretiyor
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