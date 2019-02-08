Türk ve Suriyeli Kadınlar "Hoşgörü"De Buluştu

Türkiye'de en fazla Suriyeliye ev sahipliği yapan kentlerin başında gelen Şanlıurfa'da, Türk ve misafir kadınlar, "Şanlıurfalı ve Suriyeli Kadınların Hoşgörü Paylaşımı" eğitiminde birlikte vakit geçirdi.

Şanlıurfa Kent Konseyi Kadın Meclisi ile Büyükşehir Belediyesinin ortaklaşa düzenlediği program, Kent Konseyi Kadın Meclis Başkanı Mahmude Ergin, Vali Abdullah Erin'in eşi Gülhan Erin, Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi'nin eşi Sema Çiftçi, Emniyet Müdürü Veysel Tipioğlu'nun eşi Asuman Tipioğlu ile çok sayıda Türk ve Suriyelinin katılımıyla Belediye Sosyal Tesisleri'nde gerçekleştirildi.

Sosyal Uyum Eğitmeni Serap Madenli, toplantıda, "Ön Yargı, Ayrımcılık ve Hoşgörü" konulu bir sunum yaparak kentte uzun süredir Suriyelilerin ve Türklerin bir arada huzur içinde yaşadıklarını vurguladı.

Türklerin ve Suriyelilerin uyum içinde yaşamalarını amaçlayan bir ortam oluşturulmasına yönelik, GAP İdaresi ve UNICEF iş birliğinde "Sosyal Uyum Programı" yürütüldüğünü ifade eden Madenli, "Bu program kapsamında uyum eğitimleri veriyoruz. Eğitimi verirken kadınlarımızın daha iyi özümsemesi için yaygın eğitim metotları kullandık. Bu hem eğlenceli hem de eğitici oluyor." dedi.

Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Mahmude Ergin de katılımlarından dolayı Suriyeli ve Şanlıurfalı kadınlara teşekkür ederek "Kentin kalkınması ve gelişmesinde kadının rolü büyüktür. Biz de böyle bir kaynaşma ve birbirimizi daha iyi anlama açısından bir hoşgörü, kaynaşma, tanışma, uyum ve eğitim programı gerçekleştirdik. Bunun çok faydalı olduğuna inanıyorum." diye konuştu.

Ergin, bu tür programların süreceğini bildirdi.

Programın ardından Suriyeli ve Şanlıurfalı kadınlar tarafından hazırlanan yöresel yemekler yenildi.

Kaynak: AA