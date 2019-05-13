Türk ve Suriyeli Kadınlar Hikayelerini Sanatla Anlatacak

Kırkayak Kültür Merkezi bünyesinde kurulan kadın atölyesi, "Sanatta Kadın Birlikteliği" çalışması adı altında Türk ve Suriyeli kadınları bir araya getiriyor.

Merkezden yapılan yazılı açıklamada, Gaziantep'te yaşayan Türk ve Suriyeli kadınların sanat yoluyla hikayelerini aktaracağı ifade edildi.

Sanat yoluyla kültürler arası bir ortaklık yaratmanın hedeflendiği belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Türkiye'de yaşayan iki kadın sanatçı Bengü Karaduman ve Falak Al Ghazzi, 3 hafta Gaziantep'te konaklayacak. Sanatçılar, 2011'den beri yoğun göç almış olan Gaziantep kentini deneyimlerken, birbirleriyle deneyim aktarımı yoluyla kültürel sanatsal paylaşımın yollarını açacak. Programa katılan sanatçılar, kadınlarla atölye çalışması yapacak. Kadınlar, sanatçıların da yönlendirmesiyle kendi hikayelerini ve göç deneyimlerini sanat yoluyla aktaracak."

Kadınların ürettiği sanatsal çalışmaların 25 Mayıs'ta sergileneceği kaydedildi.

Kaynak: AA