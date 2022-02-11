ŞANLIURFA (İHA) - Türk ve Suriyeli iş insanları ihracat konferansında buluştu

ŞANLIURFA Türk ve Suriyeli iş insanları Şanlıurfa'da Avrupa Birliği'nin finansal desteğiyle gerçekleştirilen ticaret ve yatırım toplantısında buluştu.

Şanlıurfa, önemli bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. Özel bir mekanda düzenlenen etkinlikte, Orta Doğu piyasalarında ticaret yapmak isteyen Türkiyeli ve Suriyeli iş insanlarına yönelik mevcut ihracat fırsatları anlatıldı. Libya, Irak ve Suriye piyasalarının irdelendiği etkinlikte, ihracat yapmak isteyen iş insanlarına sunulan devlet teşvikleri de değerlendirildi.

Etkinlikte, Türkiye - Libya İş Konseyi Başkanı Murtaza Karanfil, 'Libya Pazarındaki Gelişmeler ve İş Fırsatları' hakkında, Türkiye - Irak İş Konseyi Başkanı Halit Acar, 'Irak Pazarındaki Gelişmeler ve İş Fırsatları' hakkında, Türkiye - Suriye İş Konseyi Başkanı İbrahim Fuat Özçörekçi, 'Suriye Pazarındaki Gelişmeler ve İş fırsatları' ve Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri Genel Sekreter Yardımcısı Serdar Aydoğan, 'İhracatta Devlet Teşvikleri' konusunda bilgilendirmede bulundu.

SPARK Türkiye Proje Müdürü Ahmad AlBouchi, konferans sonunda, amaçlarını Orta Doğu'da ihracat fırsatlarını iş insanlarına anlatmak olduğunu söyledi. AlBouchi, "Bugün Avrupa Birliğinin fonladığı proje kapsamında buradayız. Bu etkinlikte Ortadoğu Bölgesinde Türkiye ve Suriyeli iş insanları arasındaki ortaklıklar ve ihracat fırsatları olarak bir buluşma gerçekleşti. Bu gün burada Türkiye ve Suriye iş insanlarının Ortadoğu Bölgesinde beraber ticaret yapmalarını amaçlıyoruz. Bu ticaret yoluyla Türkiye'deki ekonomiye olumlu katkı sunma peşindeyiz" ifadelerini kullandı.