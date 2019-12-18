: Türk ve Suriyeli gençlerin "Gelecek Hayalleri" fotoğraf sergisi açıldı

18.12.2019 13:31 | Son Güncelleme: 18.12.2019 13:35

Türk ve Suriyeli gençlerin çektiği fotoğraflardan oluşan "Gelecek Hayalleri" sergisi açıldı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) Türkiye Temsilciliği ortaklığıyla İstanbul Havalimanı Dış Hatlar Terminali'nde düzenlenen serginin açılışına, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun yanı sıra UNICEF Türkiye Temsilcisi Philippe Duamelle, İranlı fotoğraf sanatçısı Reza Deghati ve IGA İstanbul Havalimanı İcra Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Hüseyin Kadri Samsunlu katıldı.

Serginin açılışını gerçekleştiren Bakan Kasapoğlu, burada yaptığı konuşmada, "60 ülkeyi, kültürü bizlere kazandıran havalimanında Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın önemli bir vizyonu ve emekleri var. Kendilerine şükranlarımı ifade ediyorum." dedi.

Bakan Kasapoğlu, sergide emeği geçen herkese teşekkürlerini ileterek, "Heyecan duyduğumuz bir serginin, faaliyetin paydaşı olmaktan mutluyum. UNICEF ile 3 yılı aşkındır devam eden çok güçlü bir iş birliğimiz var. Bugün de iş birliğinin, dayanışmanın ürününü, bu sergiyi görüyoruz. Bu da ayrı bir mutluluk ve heyecan. Kardeşlerimiz burada sosyal uyum projemiz kapsamında gelecek hayallerini bu fotoğraf kareleriyle ölümsüzleştiriyor. Gönül gözlerini hem görerek hem yansıtarak ortaya koydular." ifadelerini kullandı.

Projede yer alan gençlerle gurur duyduklarını belirten Bakan Kasapoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Siz gençlerle beraber kardeşliğimize, kardeşlik hukukumuza halel getirmeye çalışanlara ders vermiş oluyoruz. Türkiye olarak tüm insanlığın umudu olma gayretimizi en somut şekilde ispatlıyoruz. Adaleti, merhameti temel alan, medeniyetler inşa etmiş, örnek nesiller ortaya koymuş bir medeniyetin çocuklarıyız. Bu medeniyet de bize bir emanet. İnsan, bizim anlayışımızda inancımızda yaratılmışların en kutsalı, en seçkini. Bizim dilimizde öteki kavramı yok. Yunus Emre'yi biliyorsunuz. 'Gönüller yapmaya geldik.' diyor. Herkese merhamet ve sevgiyle bakıyoruz. Şairin ifadesiyle dünyada yaşanan hiçbir zulme ve haksızlığa 'Aldırma da geç git.' demedik, demeyeceğiz. Millet olarak mazluma ilgimizi, katkımızı ortaya koyduk, koymaya devam edeceğiz. Bizim davamız, derdimiz herkesin adalete, herkesin özgürlüğe, barışa ve huzura kavuşması."

Sergideki fotoğraf kareleriyle gençlerin umudunu, inancını, heyecanını, hayallerini gördüklerini aktaran Bakan Kasapoğlu, "Sadece ülkemizdeki değil, tüm insanlığın yükünü omuzlarımızda hissediyoruz. Kardeşlerimize sadece ülkemizin kapılarını değil, gönül kapılarımızı açtık, açmaya devam edeceğiz. Biz dünyada barışın ve adaletin tesisi için gençlerimizin bilinci, inancı için çalışmaya devam edeceğiz. Bundan sonraki süreçlerde tüm gücümüzle sizlerin hayallerine katkı sağlamak için çabalayacağız. Yanınızda olacağız. Hayata ve insanlığa değer katan bu değerli eserleriniz, birbirinize sımsıkı tutunduğunuz ve bu güzel kardeşlik tablosu için teşekkür ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

"Gençlerin Gözünden Projesi" kapsamında 2018'de başlatılan İstanbul, İzmir ve Gaziantep'ten yaşları 11 ile 18 arasında 30'u Suriyeli, 30'u Türk 60 gence fotoğraf eğitimi verildi. Fotoğraf sanatçısı Reza Deghati ve yerel eğitmenlerden oluşan bir ekip, Türk ve Suriyeli çocukları dört ay boyunca görüntülerle öykü anlatma sanatının incelikleriyle buluşturdu. Sergi, projeye katılan Türk ve Suriyeli gençlerin fotoğraflarıyla onların düşlerini ve yaşadığı gerçeklikleri yansıtmayı amaçlıyor.

Kaynak: AA

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