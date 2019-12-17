Türk ve Suriyeli gençlerin çektiği fotoğraflar İstanbul'da sergilenecek

17.12.2019 11:49 | Son Güncelleme: 17.12.2019 11:54

Gençlik ve Spor Bakanlığı ve UNICEF Türkiye Temsilciliği ortaklığıyla Türk ve Suriyeli gençlerin çektiği fotoğraflardan oluşan "Gelecek Hayalleri" Fotoğraf Sergisi yarın açılacak. İstanbul Havalimanı'ndaki serginin açılışı Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun katılımıyla gerçekleştirilecek.



Gençlik ve Spor Bakanlığı ve UNICEF Türkiye Temsilciliği ortaklığıyla Türk ve Suriyeli gençler tarafından çekilen fotoğrafların yer aldığı "Gelecek Hayalleri" sergisinin dördüncüsü İstanbul'da açılıyor.



"Gelecek Hayalleri" Fotoğraf Sergisi'nin açılışı, Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun katılımıyla yarın İstanbul Havalimanı Dış Hatlar Ara Güler Sergi Salonu'nda gerçekleştirilecek.



2018 yılında başlatılan 'Gençlerin Gözünden Projesi' kapsamında İstanbul, İzmir ve Gaziantep'ten yaşları 11-18 arasında olan 30'u Suriyeli, 30'u Türk toplam 60 gence fotoğraf eğitimi verildi. İran Asıllı Fotoğraf Sanatçısı Reza Deghati ve yerel eğitmenlerden oluşan bir ekip, Türk ve Suriyeli çocukları dört ay boyunca görüntülerle öykü anlatma sanatının incelikleriyle buluşturdu.



Sergi, Gençlerin Gözünden Projesi'ne katılan Türk ve Suriyeli gençlerin fotoğraflarıyla onların düşlerini ve yaşadığı gerçekliklerini yansıtmayı amaçlıyor. Fotoğraf Sergisi, eğitime erişimin ve toplumla kaynaşma fırsatlarının hem gençlerin gündelik yaşamları hem de sığınmacı ve ev sahibi toplumların barış içinde birlikte yaşamaları üzerindeki olumlu etkisini ortaya koyuyor.



Serginin açılışını Bakan Kasapoğlu yapacak



"Gelecek Düşleri" adını taşıyan serginin İstanbul Havalimanı'ndaki açılışı Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, UNICEF Türkiye Temsilcisi Philippe Duamelle, İranlı fotoğraf sanatçısı Reza Deghati ve IGA İstanbul Havaalanı İcra Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Kadri Samsunlu tarafından yapılacak.



Sergide fotoğrafları sergilenen 60 gence katılım sertifikaları verilecek. Fotoğraflar 20 gün İstanbul Havalimanı Dış Hatlar Ara Güler Sergi Salonu'nda sergilenecek. Sergi için gelen gençlere birbirleriyle kaynaşmaları için Gençlik ve Spor Bakanlığı ve UNICEF tarafından bir program düzenlenecek. - ANKARA

Kaynak: İHA