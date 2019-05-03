Türk ve Suriyeli Gençler Yeşil Sahada Karşılaştı

Gaziantep'te Uluslararası Göç Örgütü (IOM) tarafından düzenlenen "Sosyal Uyum Etkinliği" kapsamında Türk ve Suriyeli gençlerin forma giydiği futbol turnuvası gerçekleştirildi.

IOM Psiko-Sosyal Destek ekibince kentte yaşayan Türk ve Suriyeli gençleri kaynaştırmak amacıyla futbol turnuvası başlatıldı.

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) futbol sahasında düzenlenen turnuvada, 16 takım yaklaşık 2 ay süren turnuvada dostluk maçı yaptı. Turnuvada bugün oynanan final müsabakasında penaltılar sonucunda Türk takımı şampiyon oldu.

Kupayı Sow verdi

Şampiyon olan takıma Gazişehir Gaziantepli futbolcular Moussa Sow ile Cihat Çelik tarafından, madalya ve kupaları verildi.

Törenin ardından takım oyuncuları ve izleyiciler Sow ile fotoğraf çektirdi.

Kaynak: AA