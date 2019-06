Türk ve Suriyeli çocukların bayram sevinci

Kilis'te bayramlarda geleneksel olarak kurulan "Bayram Yeri"ne gelen Türk ve Suriyeli çocuklar eğnceli zaman geçirdi.

Kentte uzun yıllardır her bayram Müslümanbey Mahallesi'nde kurulan alana sabah erken saatte gelmeye başlayan çocuklar, atlı karıncadan dönme dolaba, tahta salıncaktan faytona kadar çok sayıda oyun aletine bindi.

Vatandaş İbrahim Halil Başgüden, AA muhabirine yaptığı açıklamada, her yıl olduğu gibi bu bayram da çocuklarını "Bayram Yeri"ne getirdiğini söyledi.

Dedelerinden kalan geleneği sürdürmenin gayreti içerisinde olduklarını ifade eden Başgüden, "Bu gelenek bizim atalarımızdan dedelerimizden kalma. Her bayramda çocuklarımızı getirir burada eğlendiririz. Bizim çocukluğumuzda burada geçti, büyüklerimizden burada bunları gördük bizde devam ettiriyoruz. Onlar öldü ama yeni nesillerle bu geleneği devam ettireceğiz." diye konuştu.

10 yaşındaki Kifayet Sıla Demirkoparan, ailesiyle bayramlaşmasının ardından "Bayram Yeri"ne gelerek arkadaşlarıyla zaman geçirmeye çalıştığını söyledi.

9 yaşındaki Muhammet Berat Kurtoğlu, alanda atlı karınca, tahta salıncak gibi birçok oyun aleti olduğunu anlatarak, bayramın büyük kısmını burada eğlenerek geçirdiğini ifade etti.

Suriyeli 11 yaşındaki Remziye Çarmek de alanda Türk arkadaşlarıyla zaman geçirdiklerini ve daha fazla kaynaştıklarını belirtti.

18 yaşındaki Naci Çiloğlu da küçüklüğünden bu yana her bayramı kurulan alanda geçirdiğini şimdi ise eğlenmesi için kardeşlerini buraya getirdiğini anlattı.

