Türk ve Suriyeli Çocuklar Şenlikte Buluştu

Kilis'te Türk ve Suriyeli öğrencilerin kaynaşmalarına katkıda bulunmak amacıyla düzenlenen etkinliğe katılan çocuklar gönüllerince eğlendi.

Yunus Emre İlkokulunca okul bahçesinde düzenlenen etkinlikte, Türk ve Suriyeli çocuklar birlikte oyunlar oynadı. Renkli görüntülere sahne olan şenliğe, çok sayıda Türk ve Suriyeli çocuk ile aileleri katıldı. Etkinlik kapsamında ihtiyaç sahibi öğrenciler yararına kermes de kuruldu.

Okul Müdürü Mustafa Vurur, etkinlikte yaptığı konuşmada, toplumun her kesiminde olduğu gibi çocukların da moral ve motivasyona ihtiyaç duyduğunu belirtti.

Son dönemlerde yaşanan olaylar nedeniyle çocukların birçok sosyal faaliyetten uzak kaldığını anlatan Vurur, şunları belirtti:

"Vurgumuz özellikle Türk ve Suriyeli öğrencilerin kaynaşmasını sağlamak oldu. Okulumuzda yaklaşık 530 Suriyeli, 800'e yakın da Türk öğrencimiz var. Türk ve Suriyeli öğrenciler arasındaki kaynaşma son derece olumlu. Etkinlik kapsamında özellikle Türk ve Suriyeli velilerimizin kültürüne özgü yemekler yapıldı. Burada Arap ve Türk kültürünün özellikleri ön plana çıktı. Çocuklarımızın eğlenmesi için çeşitli aktiviteler ve etkinlikler düzenlendi."

Konuşmaların ardından, Türk ve Suriyeli öğrenciler, şarkılar söyleyip oyunlar oynadı.