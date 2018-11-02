Türk ve Suriyeli Çocuklar Kızılay'ın Etkinliğine Katıldı

Kilis'te yaşayan Suriyeli çocuklar ile Türk çocuklar Kızılay Kilis Şubesi tarafından düzenlenen etkinliğe katıldı.

Kilis Belediyesi Asmalı Konak Kadın Meslek Zenginleştirme Merkezinde görevli personel tarafından kreşte eğitim görün Türk ve Suriyeli çocuklar Kızılay Toplum Merkezine giderek, Kızılay Haftasını kutladı.

Orada çocuklarımıza Kızılay'ın önemi hakkında güzel bir eğitim verildi. Kızılay ile ilgili öğrenciler slayt izledikten sonra öğrencileri broşürler dağıtıldı. - KİLİS