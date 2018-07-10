Türk ve Sırp Çocuklar Demokrasi İçin Pedal Çevirecek

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) hain darbe girişiminin ikinci yılında, Sırbistan'ın farklı şehirlerinde farklı anma etkinlikleri, fotoğraf sergileri ve paneller düzenlenecek.

Sırbistan, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında 12-14 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek birçok etkinliğe ev sahipliği yapacak.

Bu yılki anma etkinlikleri, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ile Novi Sad Belediyesi iş birliğinde, 12 Temmuz'da Novi Sad şehrinde açılacak 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü fotoğraf sergisi ile başlayacak.

15 Temmuz dolayısıyla, Sırbistan'da Boşnak nüfusun yoğun yaşadığı Sancak bölgesinde de farklı etkinlikler yapılacak. Bu kapsamda, 13 Temmuz'da yine TİKA tarafından Sjenica şehrinde, demokrasi şehitleri için ağaçlandırma faaliyetleri gerçekleştirilirken, Novi Pazar şehrinde ise Yunus Emre Kültür Merkezi, Novi Pazar Belediyesi ve Boşnak Azınlık Konseyi tarafından anma töreni düzenlenecek.

Bu kapsamda Yunus Emre Enstitüsü (YEE) ile Sırbistan Bisiklet Federasyonu tarafından 14 Temmuz'da başkent Belgrad'daki Kalemegdan'da düzenlenecek bisiklet yarışmasında bir araya gelecek Türk ve Sırp çocuklar, dostluk ve demokrasi için pedal çevirecek.

Türkiye'nin Belgrad Büyükelçisi Tanju Bilgiç, büyükelçilik binasında düzenlediği basın toplantısında, iki yıl önce yaşanan hain darbe girişiminin, Türkiye Cumhuriyeti'nin tarihinde eşi benzeri görülmemiş bir terör saldırısı olduğunu söyledi.

Türk halkının tek yürek büyük bir cesaretle darbecilerin karşısına çıktığını anımsatan Bilgiç, "Türk halkı demokrasi dışı müdahalelere izin vermeyeceğini ortaya koydu. Türkiye'nin geleceğine, silahlı grupların değil, millet iradesinin şekil vereceğini ispatladı." dedi.

Bilgiç, FETÖ'nün Türkiye için olduğu kadar faaliyet gösterdiği diğer ülkeler için de tehdit ve tehlike unsuru olduğunu vurgulayarak, yurt dışında FETÖ'nün kendisini lanse etmeye çalıştığı şekilde eğitim ve hayır işleriyle uğraşan toplumsal bir hareket olmadığının anlaşılmaya başladığını ifade etti.

Bilgiç, basın mensuplarına, Türkiye'de FETÖ ile mücadele kapsamında yürütülen operasyon ve adli çalışmalar hakkında bilgi vererek, FETÖ ile mücadelede Türk halkının yanında duran Sırbistan'a teşekkür etti.