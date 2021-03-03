Türk ve Senegalli iş insanları Dakar'da buluştu

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) öncülüğünde düzenlenen Senegal-Türkiye İş Forumu ve Senegal İş Gezisi 23 - 26 Şubat'ta gerçekleştirildi.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, MÜSİAD öncülüğünde 23 Şubat 2021 Salı günü düzenlenen Senegal İş Forumu'na Türkiye'nin Dakar Büyükelçisi Ahmet Kavas, MÜSİAD Senegal Temsilcisi Faruk Baştürk, MÜSİAD Yönetim Kurulu Üyesi ve Diplomatik İlişkiler Komitesi Başkanı Mehmet Zeki Güvercin ve MÜSİAD İhracatı Geliştirme Ticaret Eşleştirme Komitesi Başkanı Davut Altunbaş olmak üzere 18 Tük ve 40 Senegalli iş insanı katıldı.

Gezi kapsamında Türkiye Dakar Büyükelçiliği, Senegal Maarif Okulları, Senegal Ticaret Bakanlığı, Senegal Sanayi Bakanlığı ve Senegal Ticaret Odası'na bir dizi ziyaret gerçekleştiren MÜSİAD heyeti, iki ülke ticari ilişkilerinin geliştirilmesine yönelik fikir alışverişinde bulunurken, pazar yeri ziyaretleriyle de sektörel çalışmalar gerçekleştirdi.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen, MÜSİAD Yönetim Kurulu Üyesi ve Diplomatik İlişkiler Komitesi Başkanı Mehmet Zeki Güvercin, şunları kaydetti:

"Afrika Kıtası son 15 yıldır Türkiye açısından ilişkilerimizin yoğun olarak gerçekleştiği, yaklaşık 31 milyon metre karelik bir alanda, dünya nüfusunun yüzde 15'ine tekabül eden 1 milyara yakın insan topluluğu ve takriben 2 bin farklı dilin konuşulduğu bir kıta. Afrika nüfusunun yüzde 50'sinin 19 – 20 yaş altı gençlerden oluştuğu dikkate alındığında, ne kadar önemli ve büyük bir potansiyele sahip olduğu daha net görülebiliyor. Senegal'de ise nüfusun yüzde 42'si 15 yaş altı gençlerden oluşuyor. Ülkenin 11'inci yüzyılda Müslüman olmasına ve 19'uncu Yüzyılın ikinci yarısında da Fransa'nın sömürgesinden kurtulmuş olmasına rağmen ülkede Fransa'nın etkisi yakinen müşahede edilmektedir."

Güvercin, Afrika kıtasının en önemli ülkelerinden birisinin Senegal olduğunu ifade ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Senegal'de kuruluşundan bugüne hiç darbe yaşanmamış olması; istikrarlı ve stabil bir ülke olduğunun kanıtıdır. Senegal, Türk iş insanları için önemli fırsatlar barındırıyor. Öncelikle 4,1 milyar dolar ihracata, takriben 8 milyar dolar civarında da ithalata sahip. Moritanya, Mali, Gambiya ve Gine ile komşu olan Senegal, 190 bin kilometrekarelik bir ülke olarak toplamda 38 milyon nüfuslu bir havzaya doğrudan hitap ediyor. Afrika kıtasının Akdeniz, Hint Okyanusu, Atlas Okyanusu ile sahil şeritleri bulunurken, Senegal'in de Atlas Okyanusu ile sahili bulunuyor; üstelik tam 531 kilometre. Bu da ülkede özelikle balıkçılık alanında çok önemli bir potansiyel olduğunu gösteriyor.

MÜSİAD olarak buraya yaptığımız iş gezisinde Senegal'in Türkiye ile hem ihracatı, hem de ithalatını geliştirmesi için önemli B2B'ler gerçekleştirdik Kovid sürecinde Senegal İş Forumu'na gelen iş adamlarının talepleri dikkate alındığında Senegal'in ithalat yaptığı ülkelerin iyi incelenmesi gerektiğini bir kere daha tespit ettik. Senegal Belçika'dan 500 milyon USD civarında ithalat yapıyor. Hollanda'dan da benzer bir rakam söz konusu. İsviçre ve Mali'ye ihracatı çok yüksek; yarım milyar doların üzerinde.

Senegal'de yüzde 100 Türk sermayeli firma kurma imkanının da bulunması çok önemli bir avantaj sağlıyor. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın Senegal'i ziyaretleri ve MÜSİAD Genel Başkanımız Abdurrahman Kaan'ın 2020 - 2021 sürecinde pandemi nedeni ile daralan dünya ekonomisinde ülkemizin iş dünyasının daha da aktif olması için gösterdikleri gayret, Senegal İş Seyahati'ne gelen iş insanlarının gerçekleştirdiği temaslar, bu yılın 2'nci Çeyreğinde meyvelerini vermeye başlayacaktır".

"1 milyar dolarlık ticaret hacmine ulaşabilmek hedefiyle önemli adımlar atıldı"

MÜSİAD İhracatı Geliştirme ve Ticaret Eşleştirme Komitesi Başkanı Davut Altunbaş da, Senegal İş Gezisi'nin, Türkiye ve Senegal arasındaki karşılıklı ticaretin geliştirilmesi bakımından son derece önemli bir adım olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:

"MÜSİAD İhracatı Geliştirme ve Ticaret Eşleştirme Komitesi olarak, 100'den fazla B2B görüşmesi gerçekleştirdik. Senegal İş Gezisi programı ile yeni ortaklıklar geliştirilirken, Senegal'in önde gelen iş kuruluşları ve MÜSİAD arasında MoU protokolü imzalandı.Gezimiz kapsamında; MÜSİAD'ın Türkiye'den götürmüş olduğu iş insanları ve karşı ülke iş insanları ile 1 milyar dolarlık ticaret hacmine ulaşabilmek hedefiyle önemli adımlar atıldı."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Emin Horuz