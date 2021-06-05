Türk ve Rus vatandaşları belirli koşullar altında hava yoluyla Azerbaycan'a seyahat edebilecek
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Türk ve Rus vatandaşları belirli koşullar altında hava yoluyla Azerbaycan'a seyahat edebilecek

Türk ve Rus vatandaşları belirli koşullar altında hava yoluyla Azerbaycan'a seyahat edebilecek
Anadolu Ajansı / Ruslan Rehimov - Haberler | Güncel

Türk ve Rus vatandaşları 10 Haziran'dan itibaren belirli koşullar altında hava yoluyla Azerbaycan'a seyahat edebilecek.

Türk ve Rus vatandaşları 10 Haziran'dan itibaren belirli koşullar altında hava yoluyla Azerbaycan'a seyahat edebilecek.

Azerbaycan Bakanlar Kurulu, epidemiyolojik durumu istikrarlı olan bazı ülkelerin vatandaşlarının, ülkeyi ziyaret etmeleri için özel izin zorunluluğunu kademeli kaldırma kararı aldı.

Karara göre Türk ve Rus vatandaşları 10 Haziran'dan itibaren hava yoluyla Azerbaycan'a gelebilecek.

Azerbaycan'a gelecek 18 yaş üstü Türk ve Rus vatandaşlarından aşı kartı, Kovid-19'dan iyileştiğine dair resmi belge veya uçuştan önceki 72 saat içinde yaptırılan Kovid-19 testi istenecek.

18 yaş altı kişilerden ise uçuştan önceki 72 saat içinde yaptırılan Kovid-19 testi talep edilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ruslan Rehimov

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