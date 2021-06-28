Türk ve Rus şirketleri Tataristan'da semi treyler üretimi için iş birliği yaptı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Türk ve Rus şirketleri Tataristan'da semi treyler üretimi için iş birliği yaptı

Türk ve Rus şirketleri Tataristan'da semi treyler üretimi için iş birliği yaptı
Anadolu Ajansı / İsmihan Özgüven - Haberler | Ekonomi

Otomotiv ve savunma sanayi alanında faaliyet yürüten Koluman Otomotiv Endüstri AŞ, Tataristan'da semi treyler üretimi için Rus kamyon üreticisi Kamaz PTC şirketler grubuyla iş birliği protokolü imzaladı.

Otomotiv ve savunma sanayi alanında faaliyet yürüten Koluman Otomotiv Endüstri AŞ, Tataristan'da semi treyler üretimi için Rus kamyon üreticisi Kamaz PTC şirketler grubuyla iş birliği protokolü imzaladı.

Koluman Otomotiv Endüstri AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Kaan Saltık, yaptığı yazılı açıklamada, iş birliği kapsamında Kamaz PTC İcra Kurulu Başkanı ve Üst Yöneticisi (CEO) Sergey Kogogin ile protokol imzaladıklarını bildirdi.

Protokolle yüzde 50 ortaklıkla Rusya'da kurulacak bir şirketle gelecek yıl ocak ayından itibaren semi treyler seri üretimine başlamayı planladıklarını aktaran Saltık, 2025'e kadar Rusya'da yıllık 7 bin 500 treyler üretimi sayısına ulaşma konusunda mutabakat sağladıklarını belirtti.

Rus pazarında faaliyet göstermek amacıyla 2015'te Tataristan'ın Yarçallı şehrinde şirket kurduklarını hatırlatan Saltık, şirketin Tataristan ve Moskova tesislerinde treyler üretiminin yanı sıra havaalanı hizmet araçları, çöp toplama, yol süpürme üstyapıları ve beton pompalarının Rusya üretimi kamyonlara montajını yaptığını ifade etti.

Rusya'da 10 milyon avroyu aşan bir yatırım yapmalarının buradaki 6 yıllık tecrübelerinin ve pazardaki başarılarının bir sonucu olduğunu dile getiren Saltık, yeni iş birliğinin de Çukurova bölgesi ekonomisine her bakımdan önemli katkı sağlayacağını belirtti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmihan Özgüven

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Lütfü Türkkan Mustafa Varank Mehmet Nuri Ersoy Adil Karaismailoğlu
Magazin Seda Sayan Kaan Yıldırım Bergüzar Korel Mehmet Ali Erbil
Spor Mert Müldür Metin Oktay Emre Kocadağ Mustafa Cengiz Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Türk ve Rus şirketleri Tataristan'da semi treyler üretimi için iş birliği yaptı - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 28.6.2021 13:30:34. #1.16#

title