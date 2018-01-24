Türk ve Rus Otelcilerden İş Birliği Anlaşması

RUSYA ile 2018 ve sonraki yıllarda, turizm ilişkilerinin karşılıklı artırılması amacıyla Rusya Otelciler ve Restorancılar Federasyonu ile Türk- Rus Proje Geliştirme Derneği arasında anlaşma imzalanacak.

Rusya'dan geçen yıl Türkiye'ye yaklaşık 4.6 milyon, Antalya'ya ise 3,8 milyon turistin gelmesiyle tüm zamanların rekoru kırıldı. Türkiye Otelciler Federasyonu'nca (TÜROFED), iki ülke arasındaki ilişkilerin artırılması amacıyla harekete geçildi. TÜROFED'in girişimleri sonucu Rusya Otelciler ve Restorancılar Federasyonu ile Türk- Rus Proje Geliştirme Derneği arasında, iki ülke arasındaki iş birliğinin geliştirilmesi ve karşılıklı faydanın artırılması için birlikte çalışma kararı alındı.

İş birliği kapsamında hazırlanan protokol, bu yıl 25- 28 Ocak günlerinde, İstanbul'da 22'nci kez düzenlenecek Türkiye'nin en büyük turizm fuarı EMITT'te imzalanacak. İmza töreni, 25 Ocak günü saat 15.00'te, 3 numaralı holde yer alan TÜROFED standında gerçekleştirilecek. - Antalya