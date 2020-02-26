Türk ve Rus heyetlerinin İdlib görüşmelerinde ilk gün sona erdi
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Türk ve Rus heyetlerinin İdlib görüşmelerinde ilk gün sona erdi

Suriye'nin İdlib kentindeki gelişmeleri görüşmek üzere Türkiye ve Rusya'dan iki heyet Ankara'da bir araya geldi. Görüşmelere, perşembe günü kaldığı yerden devam edilecek.

26.02.2020 22:03 | Son Güncelleme: 26.02.2020 22:03
Türk ve Rus heyetlerinin İdlib görüşmelerinde ilk gün sona erdi

'nin kentindeki gelişmeleri görüşmek üzere Türkiye ve 'dan iki heyet 'da bir araya geldi. Görüşmelere, yarın kaldığı yerden devam edilecek.


Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Suriye Özel Temsilcisi Alexander Lavrentiev ve Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Verşinin başkanlığında, İdlib'deki duruma ilişkin Ankara'da yapılan heyetler arası görüşmeler sona erdi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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