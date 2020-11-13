Türk ve Rus heyetlerinin görüşmelerinde Suriye'deki son durum ele alındı
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Türk ve Rus heyetlerinin görüşmelerinde Suriye'deki son durum ele alındı

13.11.2020 16:11 | Son Güncelleme: 13.11.2020 16:15
Türk ve Rus heyetlerinin görüşmelerinde Suriye'deki son durum ele alındı

Türk ve Rus heyetlerinin görüşmesinde, Anayasa Komitesi'nin çalışmaları bağlamında siyasi süreçteki son durum, Astana süreci, İdlib ve sahadaki gelişmeler ele alındı.

Türk ve Rus heyetlerinin görüşmesinde, Anayasa Komitesi'nin çalışmaları bağlamında siyasi süreçteki son durum, Astana süreci, İdlib ve sahadaki gelişmeler ele alındı.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Suriye Özel Temsilcisi Büyükelçi Aleksandr Lavrentyev'in başkanlık ettiği görüşmelerde, Anayasa Komitesi'nin çalışmaları bağlamında siyasi süreçteki son durum, Astana süreci, İdlib ve sahadaki gelişmeler, Suriyeli sığınmacılar ve yerlerinden edilmiş kişilere ilişkin durumun yanı sıra terör örgütü PKK/YPG'nin faaliyetleri değerlendirildi.

Bu konularda görüş alışverişinin yapıldığı görüşmelerde, Türkiye'nin tutumu aktarıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zuhal Demirci

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