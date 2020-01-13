Türk ve Rus heyetlerin Moskova'daki 'Libya' görüşmesi başladı
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile Libya konulu toplantısı Moskova'daki Rusya Dışişleri Bakanlığı Devlet Konuk Evi'nde başladı.
13.01.2020 12:23 | Son Güncelleme: 13.01.2020 12:23
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile Libya konulu toplantısı Moskova'daki Rusya Dışişleri Bakanlığı Devlet Konuk Evi'nde başladı.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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Kaynak: DHA