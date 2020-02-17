Türk ve Rus heyetleri Moskova'da İdlib konusunu görüştü

17.02.2020 15:02 | Son Güncelleme: 17.02.2020 15:02

İdlib'de yaşanan son sürecin ardından Ankara'da bir araya gelen Türk ve Rus heyetleri ikinci görüşmesini Rusya'nın başkenti Moskova'da gerçekleştirdi.



İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde yaşanan son süreci ele almak için Türk ve Rus heyetleri ikinci görüşmesini Rusya'nın başkenti Moskova'da gerçekleştirdi. Rusya Dışişleri Bakanlığı binasında basına kapalı gerçekleştirilen görüşmede Türk heyetine Türkiye Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal başkanlık ederken, Türk heyetinde askeri temsilciler ve istihbarat yetkilileri de yer aldı.



Heyetler arası ilk görüşmenin yapıldığı Ankara'da herhangi bir uzlaşı çıkmazken Moskova'da gerçekleşen görüşmede İdlib'de yaşanan sorunların çözümünün ele alındığı öğrenildi. Heyetler arası gerçekleşen görüşmede alınan veya alınacak kararların taraflarca basın yoluyla kamuoyuna açıklanacağı belirtildi. Heyetlerin ayrıca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ikili görüşme yapmasına dair istişarelerde bulunduğu öğrenildi. - MOSKOVA

Kaynak: İHA