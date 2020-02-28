Türk ve Rus heyetleri arasındaki İdlib görüşmeleri sona erdi
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Türk ve Rus heyetleri arasındaki İdlib görüşmeleri sona erdi

Türk ve Rus heyetleri arasındaki İdlib görüşmelerinin sona erdiği bildirildi.

28.02.2020 19:28 | Son Güncelleme: 28.02.2020 19:28
Türk ve Rus heyetleri arasındaki İdlib görüşmeleri sona erdi

Türk ve Rus heyetleri arasındaki görüşmelerinin sona erdiği bildirildi.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Türkiye ile Rusya heyetleri arasında Dışişleri Bakanlığında yapılan İdlib görüşmelerinin sona ermesinin ardından Rus heyet Türkiye'den ayrılıyor.

Görüşmede, Rus tarafına, derhal sürdürülebilir ateşkes ilan edilmesi, gerginliğin azaltılması ve rejimin Soçi Mutabakatı sınırlarına çekilmesi gereği vurgulandı.

Kaynak: AA

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