Türk ve Rus heyeti arasındaki görüşmelere devam edilecek
14.11.2020 10:32 | Son Güncelleme: 14.11.2020 10:36
MSB: "Türk-Rus Ortak Gözetleme Merkezine ilişkin imzalanan mutabakat zaptının uygulanmasına yönelik usul ve esasların Rusya Federasyonu ile görüşülmesine devam edilmektedir.
MSB: "Türk-Rus Ortak Gözetleme Merkezine ilişkin imzalanan mutabakat zaptının uygulanmasına yönelik usul ve esasların Rusya Federasyonu ile görüşülmesine devam edilmektedir. Heyetler arasındaki ilk toplantı dün Milli Savunma Bakanlığında icra edilmiştir. Bugün de toplantılara devam edilecektir."
-İHA-
Kaynak: İhlas Haber Ajansı