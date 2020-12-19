Türk ve Rus atıcılar Tokyo için birlikte antrenman yaptı
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Türk ve Rus atıcılar Tokyo için birlikte antrenman yaptı

19.12.2020 12:17 | Son Güncelleme: 19.12.2020 12:35

- Türk ve Rus atıcılar Tokyo için birlikte antrenman yaptı Türk-Rus Trap-Skeet Milli Takımları'nın Mersin'in Erdemli ilçesindeki Erdemli Atış Poligonu'nda gerçekleştirdiği 2021 Tokyo Olimpiyatı ile kupa, yarışma ve şampiyonalara hazırlık kampı devam ediyor.

- Türk ve Rus atıcılar Tokyo için birlikte antrenman yaptı

MERSİN - Türk-Rus Trap-Skeet Milli Takımları'nın Mersin'in Erdemli ilçesindeki Erdemli Atış Poligonu'nda gerçekleştirdiği 2021 Tokyo Olimpiyatı ile kupa, yarışma ve şampiyonalara hazırlık kampı devam ediyor. 21 Aralıkta tamamlanacak kamptan verim alan her iki milli takımda ocak ayında birlikte aynı poligonda ikinci bir kamp planlaması da yapıyor. Kampa Türk Milli Takımı'ndan 9 sporcu katılırken, Rusya Federasyonu Milli Takımı'ndan ise 29 sporcu katıldı. Antrenmanlarda yarışmaları aratmayan mücadele dikkat çekti.

Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonu yönetim kurulu üyesi ve Milli Takım Antrenörü Ali Rıza Bilgin birlikte yapılan kampın psikolojik bir avantaj sağladığını, ayrıca antrenmanların daha verimli geçtiğini söyledi. Hazırlıklarla ilgili bilgi veren Bilgin, "Rus Milli Takımı, olimpik kadro milli takım sporcularımız ile birlikte kamp yapıyor. Bu kampın hedefi Hindistan'da yapılacak Dünya Kupası'nda sıralama veren müsabakalarda başarılı olmak, Hırvatistan'da yapılacak Avrupa Şampiyonası'nda kota almak. Bu program bu çalışmalar olimpiyatlarda atabilmek, yarışabilmek için yaptığımız bir programdır" dedi.

"Birlikte çalışmanın avantajı var"

"Hem Trap hem Skeet sporcularımızın hedefi burada başarılı olup olimpiyat kotasını alabilmek" diyen Bilgin, "Biliyorsunuz olimpiyatlarda atabilmek için Dünya Atıcılık Federasyonu'nun koyduğu baraj puanları var, bu puanları tamamlarsanız olimpiyatlara katılabiliyorsunuz. Bizim hedefimizde odur. Başka ülkelerdeki insanlarla beraber olmak psikolojik olarak toplumumuzu etkiliyor. Sporcularımızın üzerindeki bu etkilenmeyi birlikte antrenman ile kırıyoruz. Psikolojik olarak rahatlama sağlanıyor. Aynı yerde aynı şekilde çalışmanın verdiği bir avantaj var. Biz de bunu değerlendiriyoruz. Birlikte çalışmanın çok faydalı olduğu kanaatindeyim" diye konuştu.

Yavuz İlnam: "Kotayı garantilemek istiyoruz"

Milli sporcu Yavuz İlnam'da, "Bu sene bizim için iki tane yarışma var. Bir tanesi Hindistan'da yapılacak Dünya Kupası, bize dünya sıralamasındaki yerimizden dolayı olimpiyat kotası verecek. Dünya sıralamasındaki yerimiz şuanda iyi. Oradaki sıralamamızı biraz daha arttırıp kotayı garantilemek istiyoruz. Onun haricinde bir kota şansımız daha Hırvatistan Osiyek'te yapılacak Avrupa Şampiyonası. Ayrıca orası içinde çalışmalara başladık. Orada birer tane kota verilecek" dedi.

"Birlikte antrenman verimliliği arttırıyor"

Çalışmalara bu yıl erken başlandığını da ifade eden İlnam, "Normalde bu dönemde kamp yapmıyoruz ama şuanda erken başladık. Rus Milli Takımı da aynı sebeplerden dolayı buradalar. Onlarla beraber kamp yapıyoruz. Başka ülkelerle birlikte kamp yapmak bizim açımızdan çok iyi oluyor. Çünkü aramızda yarışmalar yapıyoruz, aktiviteler yapıyoruz. Bu da antrenmanın heyecanını ve verimliliğini arttırıyor" şeklinde konuştu.

Elena Siverskaya: "Ocak ayında yine birlikte kamp yapmak istiyoruz"

Rus Milli Takım liderlerinden aynı zamanda takım psikologu Elena Siverskaya'da, "Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonu'na bu kamp için teşekkür ediyoruz. Biz 2021 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na hazırlanıyoruz. 29 sporcu ile buraya katıldık. Burada farklı antrenmanlar gerçekleştiriyoruz. Ayrıca Türk sporcularla birlikte çalışıyoruz. Türk sporcularla antrenman yapmak güzel. Bir sonraki antrenman kampı için buraya yeniden gelmek istiyoruz. Muhtemelen de ocak ayında yeniden burada kamp yapacağız" dedi.

Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonu Trap Skeet As Başkanı Kadir Bilek ise, "Rus Milli Takımı'da burada kamp yapıyor, yaklaşık 35 kişiler. Bizim Trap Skeet Milli Takımımızda burada. Karma müsabaka yapılıyor. Birlikte çalışmanın çok iyi olduğunu düşünüyorum. Böyle bir çalışmamız var. Tabi çok faydalı, rekabete girdiler" diye konuştu.

Türk ve Rus atıcılar Tokyo için birlikte antrenman yaptı
Türk ve Rus atıcılar Tokyo için birlikte antrenman yaptı
Türk ve Rus atıcılar Tokyo için birlikte antrenman yaptı
Türk ve Rus atıcılar Tokyo için birlikte antrenman yaptı
Türk ve Rus atıcılar Tokyo için birlikte antrenman yaptı
Türk ve Rus atıcılar Tokyo için birlikte antrenman yaptı
Türk ve Rus atıcılar Tokyo için birlikte antrenman yaptı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HÜSEYİN YILDIZ

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